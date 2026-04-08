أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، بأن فريق الدفاع المدني - الرسالة الإسلامية تمكن من العثورعلى جثة الشهيدة الزميلة في موقع وإذاعة "صوت الفرح" غادة الدايخ، بعد غارة معادية استهدفت مبنى في مدينة صور.