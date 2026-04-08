

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي عبر اكس:



في الفترة الأخيرة رصد جيش الدفاع أن حزب الله الإرهابي بدأ بمغادرة المعاقل الشيعية في الضاحية والتموضع نحو شمال بيروت وإلى المناطق المختلطة في المدينة.



في أعقاب عمليات جيش الدفاع في الضاحية أدرك حزب الله أن معقل الإرهاب الذي أنشأه لم يعد مكانًا آمنًا بالنسبة له ولذلك بدأ بالانتقال منه.



حزب الله الإرهابي الذي تمركز في الضاحية الجنوبية وعمل عمدًا في قلب المناطق المدنية معرضًا سكان لبنان للخطر قد انتهى من تدمير الضاحية وبدأ الآن بالتموضع خارجها.



يا سكان لبنان، لا تخطئوا، الدمار الذي جلبه حزب الله إلى الضاحية سينتقل معه أيضًا. التنظيم الذي جرّكم وجرّ دولتكم إلى الحرب خدمةً لإيران يواصل نشر الدمار في أنحاء لبنان على حسابكم. لا تسمحوا بذلك، لا تسمحوا لحزب الله بأن يأتي بالدمار والخراب إليكم.



يا عناصر حزب الله الإرهابي، لا يوجد مكان آمن بالنسبة لكم. سيواصل جيش الدفاع ملاحقتكم والعمل بقوة كبيرة ضدكم أينما كنتم.