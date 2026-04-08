سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة
-
08 April 2026
-
18 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة إكس:
في حين رحّبنا بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وكثّفنا جهودنا للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، تواصل إسرائيل توسيع اعتداءاتها التي طالت أحياء سكنية مكتظّة، وراح ضحيتها مدنيون عزّل، في مختلف أنحاء لبنان، ولا سيّما في العاصمة بيروت، غير آبهة بكل المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب، ناهيك عن ضربها عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي لم تحترمها يومًا أصلًا. وجميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف هذه الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة.
-
Just in
-
16 :48
الخارجية الإيرانية: عراقجي يناقش انتهاك وقف إطلاق النار في إيران ولبنان في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني
-
16 :46
الحرس الثوري الإيراني: انتهاكات المجال الجوي ستستدعي ردًا حاسمًا
-
16 :45
"رويترز": الحرس الثوري الإيراني يسقط طائرة مسيرة فوق جنوب إيران
-
16 :42
وكالة "فارس" الايرانية: إيران تدرس شن ضربات ضد إسرائيل ردا على الغارت في لبنان
-
16 :40
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم رضائي:
- رداً على العدوان على لبنان يجب وقف حركة السفن في هرمز فوراً
- يجب توجيه ضربة قوية وحاسمة لمنع عدوان الكيان على لبنان
- إما وقف إطلاق النار في جميع الجبهات أو لا وقف لإطلاق نار في أي جبهة
-
16 :40
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صاروخ أطلق باتجاه كريات شمونة وسقوط آخر في منطقة مفتوحة
-
-
Other stories
-
-
-
قوى الأمن تدعو للامتناع عن التنقل إلّا عند الضرورة القصوى!
-
إجلاء الموظفين إلى الملجأ.. هذا ما حصل أمام السفارة الأميركية في عوكر!
-
الحجار أعطى توجيهاته: للإنتشار الأمني بشكل فوري!
-
استشهاد 3 فتيات جرّاء غارة إسرائيلية
-
"الصحّة" للمواطنين: افتحوا المجال للإسعافات!
-
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال لحظات شن الضربات في لبنان: سنواصل الغارات دون توقف
-
بالتفاصيل: هذه هي المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي!
-
استشهاد الشيخ صادق النابلسي!
-
بيروت تحت الصدمة وسيارات الدفاع المدني والصليب الاحمر نتنشر في شوراعها!
-
بالفيديو: استهداف إسرائيلي قرب منزل الرئيس بري!
-
خلال 10 دقائق… الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 100 موقع للحزب في لبنان
-
بالفيديو: مشاهد إضافيّة من مكان الغارات العنيفة على بيروت
-
بالفيديو: مشاهد من مكان الغارة على بربور... وأنباء عن مجزرة!
-
الخارجية المصرية: الوضع في لبنان لا يزال حرجًا
-
بلدية النبطية: نرجو من المواطنين عدم التوجه إلى المدينة في الوقت الراهن تحت أي ظرف
-
الحزب: لعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار
-
مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان رغم الهدنة.. هذا ما كشفه مسؤول قيادي في الحزب
-
بري: لبنان مشمول باتفاق وقف النار
-
سلام: لبنان يمرّ بمرحلة هي الأقسى في تاريخه الحديث..
-
الرئيس عون يرحب بالإعلان الأميركي الإيراني عن وقف إطلاق النار: الجهود مستمرة لشمول لبنان
-
-
Just in
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
