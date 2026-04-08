أفادت معلومات أن ‏تحذير مكبرات الصوت الذي حصل في السفارة الأميركية في عوكر واجلاء الموظفين الى الملجأ اتى بعد تعرض السفارة الى اطلاق رشقًا ناريًا من سيارة بلوحة عمومية ولا وجود لأي إصابات كما انتشر الجيش اللبناني في السفارة ومحيطها.



