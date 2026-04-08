صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان يدعو المواطنين بشكل ضروري وعاجل جدًا إلى فتح المجال للاسعافات لتتمكن من القيام بعملها.

وأضاف البيان أنّ "زحمة السير الحاصلة نتيجة موجة الغارات غير المسبوقة بعددها وكثافتها والتي شنّها العدو الإسرائيلي، تعيق أعمال الإنقاذ".