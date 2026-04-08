"الصحّة" للمواطنين: افتحوا المجال للإسعافات!
-
08 April 2026
-
24 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان يدعو المواطنين بشكل ضروري وعاجل جدًا إلى فتح المجال للاسعافات لتتمكن من القيام بعملها.
وأضاف البيان أنّ "زحمة السير الحاصلة نتيجة موجة الغارات غير المسبوقة بعددها وكثافتها والتي شنّها العدو الإسرائيلي، تعيق أعمال الإنقاذ".
-
Just in
-
16 :46
الحرس الثوري الإيراني: انتهاكات المجال الجوي ستستدعي ردًا حاسمًا
-
16 :45
"رويترز": الحرس الثوري الإيراني يسقط طائرة مسيرة فوق جنوب إيران
-
16 :42
وكالة "فارس" الايرانية: إيران تدرس شن ضربات ضد إسرائيل ردا على الغارت في لبنان
-
16 :40
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم رضائي:
- رداً على العدوان على لبنان يجب وقف حركة السفن في هرمز فوراً
- يجب توجيه ضربة قوية وحاسمة لمنع عدوان الكيان على لبنان
- إما وقف إطلاق النار في جميع الجبهات أو لا وقف لإطلاق نار في أي جبهة
-
16 :40
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صاروخ أطلق باتجاه كريات شمونة وسقوط آخر في منطقة مفتوحة
-
16 :38
الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي ويحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته ويدعو المجتمع الدولي للتدخل تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الحجار أعطى توجيهاته: للإنتشار الأمني بشكل فوري!
-
استشهاد 3 فتيات جرّاء غارة إسرائيلية
-
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال لحظات شن الضربات في لبنان: سنواصل الغارات دون توقف
-
بالتفاصيل: هذه هي المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي!
-
استشهاد الشيخ صادق النابلسي!
-
بيروت تحت الصدمة وسيارات الدفاع المدني والصليب الاحمر نتنشر في شوراعها!
-
بالفيديو: استهداف إسرائيلي قرب منزل الرئيس بري!
-
خلال 10 دقائق… الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 100 موقع للحزب في لبنان
-
بالفيديو: مشاهد إضافيّة من مكان الغارات العنيفة على بيروت
-
بالفيديو: مشاهد من مكان الغارة على بربور... وأنباء عن مجزرة!
-
الخارجية المصرية: الوضع في لبنان لا يزال حرجًا
-
بلدية النبطية: نرجو من المواطنين عدم التوجه إلى المدينة في الوقت الراهن تحت أي ظرف
-
الحزب: لعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار
-
مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان رغم الهدنة.. هذا ما كشفه مسؤول قيادي في الحزب
-
بري: لبنان مشمول باتفاق وقف النار
-
سلام: لبنان يمرّ بمرحلة هي الأقسى في تاريخه الحديث..
-
الرئيس عون يرحب بالإعلان الأميركي الإيراني عن وقف إطلاق النار: الجهود مستمرة لشمول لبنان
-
درغام لـ"سبوتنيك": لا انتصار في ظل الدمار… ولبنان أمام لحظة حاسمة
-
استهداف سيّارة... وإصابة مختار!
-
اتّصال بين الرئيس برّي والسفير الباكستاني... هذا ما جرى بحثه
-
-
Just in
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي ويحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته ويدعو المجتمع الدولي للتدخل
-
-
-
08 April 2026
-
الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان لبنان!
-
-
-
08 April 2026
-
سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة
-
-
-
08 April 2026
-
قوى الأمن تدعو للامتناع عن التنقل إلّا عند الضرورة القصوى!
-
-
-
08 April 2026
-
إجلاء الموظفين إلى الملجأ.. هذا ما حصل أمام السفارة الأميركية في عوكر!
-
-
-
08 April 2026
-
الحجار أعطى توجيهاته: للإنتشار الأمني بشكل فوري!
-
-
-
08 April 2026
-
استشهاد 3 فتيات جرّاء غارة إسرائيلية
-
-
-
08 April 2026
-
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تقييم رينارد مستمر... ونسبة رحيله 30 %
-
-
08 April 2026
-
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال لحظات شن الضربات في لبنان: سنواصل الغارات دون توقف
-
-
-
08 April 2026
-
بالتفاصيل: هذه هي المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي!
-
-
-
08 April 2026