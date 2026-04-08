بالتفاصيل: هذه هي المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي!
-
08 April 2026
-
32 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
طالت سلسلة الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت لبنان البلدات والمناطق التالية:
غارات بيروت والضاحية الجنوبية:
بئر حسن - الرحاب
حي السلم
المنارة (شقة)
عين المريسة
كورنيش المزرعة
مصيطبة
البسطة (شقة)
الشويفات
عرمون (البيادر)
كيفون
عين التينة (شقة)
بشامون المدارس
غارات الجنوب اللبناني:
بنت جبيل
كفرصير
الكفور
حاروف
جباع
عين قانا
زبدين
الشرقية
الدوير
كفرجوز
كفررمان
جبشيت
حبوش
جباع
القصيبة
صير الغربية
حارة صيدا
الصرفند
دير الزهراني
صور
خربة سلم
انصار
الشرقية
زفتا
صيدا
حومين التحتا
جويا
بيسارية
انصار
دير قانون النهر
غارات بعلبك والبقاع:
دورس
شمسطار
الهرمل
الكرك
سهل طاريا
-
Just in
-
16 :46
الحرس الثوري الإيراني: انتهاكات المجال الجوي ستستدعي ردًا حاسمًا
-
16 :45
"رويترز": الحرس الثوري الإيراني يسقط طائرة مسيرة فوق جنوب إيران
-
16 :42
وكالة "فارس" الايرانية: إيران تدرس شن ضربات ضد إسرائيل ردا على الغارت في لبنان
-
16 :40
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم رضائي:
- رداً على العدوان على لبنان يجب وقف حركة السفن في هرمز فوراً
- يجب توجيه ضربة قوية وحاسمة لمنع عدوان الكيان على لبنان
- إما وقف إطلاق النار في جميع الجبهات أو لا وقف لإطلاق نار في أي جبهة
-
16 :40
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صاروخ أطلق باتجاه كريات شمونة وسقوط آخر في منطقة مفتوحة
-
16 :38
الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي ويحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته ويدعو المجتمع الدولي للتدخل تتمة
-
-
-
-
-
الحجار أعطى توجيهاته: للإنتشار الأمني بشكل فوري!
-
استشهاد 3 فتيات جرّاء غارة إسرائيلية
-
"الصحّة" للمواطنين: افتحوا المجال للإسعافات!
-
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال لحظات شن الضربات في لبنان: سنواصل الغارات دون توقف
-
استشهاد الشيخ صادق النابلسي!
-
بيروت تحت الصدمة وسيارات الدفاع المدني والصليب الاحمر نتنشر في شوراعها!
-
بالفيديو: استهداف إسرائيلي قرب منزل الرئيس بري!
-
خلال 10 دقائق… الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 100 موقع للحزب في لبنان
-
بالفيديو: مشاهد إضافيّة من مكان الغارات العنيفة على بيروت
-
بالفيديو: مشاهد من مكان الغارة على بربور... وأنباء عن مجزرة!
-
الخارجية المصرية: الوضع في لبنان لا يزال حرجًا
-
بلدية النبطية: نرجو من المواطنين عدم التوجه إلى المدينة في الوقت الراهن تحت أي ظرف
-
الحزب: لعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار
-
مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان رغم الهدنة.. هذا ما كشفه مسؤول قيادي في الحزب
-
بري: لبنان مشمول باتفاق وقف النار
-
سلام: لبنان يمرّ بمرحلة هي الأقسى في تاريخه الحديث..
-
الرئيس عون يرحب بالإعلان الأميركي الإيراني عن وقف إطلاق النار: الجهود مستمرة لشمول لبنان
-
درغام لـ"سبوتنيك": لا انتصار في ظل الدمار… ولبنان أمام لحظة حاسمة
-
استهداف سيّارة... وإصابة مختار!
-
اتّصال بين الرئيس برّي والسفير الباكستاني... هذا ما جرى بحثه
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
08 April 2026
-
-
-
-
08 April 2026
-
-
-
-
08 April 2026
-
-
-
-
08 April 2026
-
-
-
-
08 April 2026
-
-
-
-
08 April 2026
-
-
-
08 April 2026
-
-
-
-
08 April 2026
-
-
-
-
08 April 2026