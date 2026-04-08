بيروت تحت الصدمة والذعر والارباك بعدما شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق طلعة الرفاعي كورنيش المزرعة ، بربور، عين المريسة والبسطة. وأفاد مندوبو" الوكالة الوطنية للاعلام" بأن سيارات الدفاع المدني والصليب الاحمر تنتشرعلى نطاق واسع في العاصمة لسحب المدنيين من شهداء وجرحى.