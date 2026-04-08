خلال 10 دقائق… الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 100 موقع للحزب في لبنان
08 April 2026
13 secs ago
source: tayyar.org
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" أن الجيش نفّذ "أكبر ضربة في أنحاء لبنان منذ بدء عملية زئير الأسد"، مشيراً إلى أنه خلال 10 دقائق وفي عدة مناطق بالتزامن، تم استهداف نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.
وأوضح أن الضربة الواسعة طالت مقرات وبنى تحتية في بيروت والبقاع وجنوب لبنان، واصفاً إياها بأنها الأوسع منذ انطلاق العملية.
وأضاف أن الأهداف شملت مقرات استخبارات وهيئات مركزية قال إنها استُخدمت من قبل عناصر حزب الله لتوجيه وتخطيط عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل، إلى جانب بنى تحتية لمنظومات النيران والبحر التابعة للحزب، والمسؤولة عن إطلاق صواريخ نحو أهداف برية وبحرية داخل إسرائيل.
كما أشار إلى استهداف أصول تابعة لقوة "رضوان" والوحدة الجوية (127)، واصفاً إياهما من وحدات النخبة في حزب الله.
وأكد أن الضربة استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وأن التخطيط لها استمر أسابيع بمشاركة هيئة العمليات، وهيئة الاستخبارات، وسلاح الجو، والقيادة الشمالية، بهدف "تعميق الضربة" الموجهة إلى الحزب.
واتهم أدرعي حزب الله بزرع معظم البنى المستهدفة داخل مناطق مدنية، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار استغلال المدنيين كدروع بشرية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات للحد من إصابة غير المتورطين قبل تنفيذ الهجمات.
وختم بالقول إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل "بقوة" ضد حزب الله، ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل، معتبراً أن انضمام الحزب إلى المعركة "برعاية النظام الإيراني" يضر بدولة لبنان ومواطنيها.
Just in
15 :14
بالتفاصيل: هذه هي المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي! تتمة
15 :14
وزارة الصحة: ندعو المواطنين بشكل عاجل وضروري إلى فتح المجال أمام سيارات الإسعاف بعد زحمة السير الناتجة عن موجة الغارات غير المسبوقة
15 :11
رئيس الأركان الإسرائيليّ: سنواصل شنّ الضربات في لبنان من دون توقُّف
15 :11
استشهاد الشيخ صادق النابلسي! تتمة
15 :09
الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق البقاع
15 :07
وزارة الصحة تطلب من اللبنانيين تسهيل عمليات فتح الطرقات أمام الفرق الإسعافية
