زار وفد من قسم العلاقات الروحية في التيار الوطني الحر ضمّ غابي جبرايل وريما سليمان وروني جدعون جمعية آباء المرسلين في جونية، حيث التقوا قدس الأباتي الياس سليمان.

وشكّل اللقاء مناسبة لتقديم التهاني بمناسبة الأعياد، كما جرى خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في لبنان وكيفية حمايته، وتم التشديد على محورية الدولة وأهمية بناء المساحات المشتركة.