أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أشارت فيه إلى أن "الوضع في لبنان لا يزال حرجًا"، ومشددةً على أن إعلان وقف العمليات العسكرية "يجب أن ينعكس فورًا في وقف إسرائيل اعتداءاتها المتكررة على لبنان الشقيق، بما يصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه".



وأضاف البيان أن ذلك يأتي "بما يتسق مع قرار مجلس الأمن 1701، ويوفّر الظروف اللازمة لعودة النازحين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم".



وجدّدت مصر دعمها وتضامنها الكامل مع لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدةً أن ذلك "يساهم في تعزيز قدرته على تجاوز التحديات الراهنة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار".