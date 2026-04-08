صدر عن بلدية مدينة النبطية البيان التالي:





أهلنا الأعزاء، أبناء مدينة النبطية الذين أجبروا على ترك منازلهم وأرزاقهم نتيجة ظروف الحرب القاهرة، إننا في بلدية النبطية، إذ نستشعر حجم معاناتكم ، ونقدر عالياً صبركم وتحملكم وشوقكم الطبيعي للعودة إلى دياركم وتفقد ممتلكاتكم، نتوجه إليكم اليوم بنداء عاجل تفرضه مقتضيات المصلحة العامة.



نهيب بكم ونرجو منكم عدم التوجه إلى مدينة النبطية في الوقت الراهن تحت أي ظرف من الظروف إن هذا القرار ينبع أولاً وأخيراً من حرصنا المطلق على سلامتكم وحفاظاً على أرواحكم، نظراً لاستمرار دقة الوضع الأمني وعدم استقراره.



نطلب منكم التريث والبقاء في أماكن نزوحكم الآمنة، وذلك بانتظار جلاء الموقف وصدور بيان رسمي وواضح من الجهات الأمنية والرسمية المختصة، يؤكد زوال الخطر وتوفر الظروف الآمنة لعودتكم. ونؤكد لكم أن خلية الأزمة في البلدية تتابع مجريات الوضع الأمني القائم على مدار الساعة، ونتعهد بأن أي تعديل أو مستجد إيجابي سيتم إبلاغكم به على الفور عبر قنواتنا الرسمية المعتمدة”.

