قال مسؤول قيادي في حزب الله لـ"الجزيرة": "نحن نعطي فرصة للدول التي أنجزت الاتفاق لإلزام إسرائيل به والمقاومة لن تقبل أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية كما كانت قبل هذه المعركة."

وأضاف: نترقب نتائج الاتصالات التي تجري ونبني على الأمر مقتضاه.