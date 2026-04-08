أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في ساحة بلدة بلاط، ما أدى إلى إصابة المختار فؤاد رمضان وعدد من الأشخاص .