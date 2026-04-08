كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة "إكس":



"انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء: حارة حريك الغبيري الليلكي الحدث برج البراجنة تحويطة الغدير الشياح

️يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية الجنوبية.

️جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم ولذلك وحرصًا على سلامتكم عليكم الإخلاء فورًا."