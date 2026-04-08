أفادت مصادر دبلوماسية ـ"الجديد"، أن "ايران أدرجت ضمن بنودها وقف الأعمال العدائية على الجبهات كافة لكن اسرائيل رفضت أن تشمل الهدنة لبنان".

وقالت المصادر أن "شكل استمرار الحرب على لبنان غير مفهوم حتى الآن ومن غير الواضح ما إذا ستتوقف الغارات على بيروت ونعود إلى "وضع ما بعد اتفاق تشرين".

وأفادت المصادر أيضاً، بأن "الشروط الاسرائيلية لإنهاء الحرب على لبنان بشكل كامل لم تتغير وتحديداً في نزع سلاح حزب الله، واسرائيل لا توافق على عودة أهالي الجنوب إلى قراهم قبيل نزع السلاح لذلك الجيش اللبناني دعا المواطنين إلى التريث في العودة".

وأضافت المصادر، أن "الهدنة بين أميركا واسرائيل تمهّد لفتح باب التفاوض في لبنان على آلية وقف الحرب بناء على نزع سلاح الحزب من جهة والانسحاب الإسرائيلي من جهة ثانية".

وفي المعلومات، أن "حزب الله سيصدر بياناً يحدد فيه موقفه رداً على نتنياهو بشأن عدم شمول لبنان اتفاقية الهدنة واستمرار الغارات الاسرائيلية حتى هذه الساعة".