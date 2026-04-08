دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة الى "احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في كل أنحاء المنطقة"، بحسب "سكاي نيوز".

واعتبر ان "الوضع في لبنان لا يزال حرجا"، داعيا الى أن "يشمل اتفاق وقف إطلاق النار لبنان".

وأكد ان "وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران أمر إيجابي جدا".