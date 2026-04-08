أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر، أن القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تحثّ سكان الشمال على الالتزام بالتقيّد بتعليمات الجبهة الداخلية، في ظل التطورات الأمنية الأخيرة.



وأضافت القناة أن القيادة الشمالية أبلغت رؤساء السلطات المحلية أن وقف إطلاق النار المعلن لا يشمل لبنان، في إشارة إلى استمرار حالة الاستنفار على الجبهة الشمالية رغم التفاهمات المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران.