شن الطيران الحربي المعادي صباحا، غارة على بلدة الشرقية في قضاء النبطية، حيث استهدف مفرق مدارس المهدي بصاروخين، مما أدى الى قطع الطريق بين الشرقية والنميرية نحو زفتا، وافيد بوقوع اصابات. كما أغارت مسيّرة معادية على بلدة كفرتبنيت.