وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، إنذارًا عاجلًا ومتكررًا إلى سكان مدينة صور، ولا سيما في منطقة شبريحا (العباسية)، داعيًا إلى الإخلاء الفوري. وقال أدرعي إن "نشاطات حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده وبقوة، وهو لا ينوي المساس بالسكان"، مشددًا على أنه "حرصًا على السلامة، يتوجب إخلاء المنازل فورًا". وأضاف: "لضمان سلامتكم، أخلوا منازلكم فورًا وانتقلوا إلى شمال نهر الزهراني". وكان أدرعي قد وجّه، يوم أمس، إنذارًا عاجلًا إلى سكان المنطقة نفسها، طالب فيه بالإخلاء الفوري، قبل أن يعاود اليوم تكرار التحذير.