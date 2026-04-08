كتبت الباحثة د.ليلى نقولا:



جمعت من كل النسخات المنشورة في العربي والانكليزي والفارسي، التقاطع في بنود النقاط العشرة الايرانية التي قال ترامب أنها الاساس للتفاوض:

1) وقف دائم وكامل للحرب بشكل نهائي.

2) التزام متبادل بعدم الاعتداء:

تقديم ضمانات مكتوبة بعدم شن أي هجمات مستقبلية على إيران أو أراضيها أو بناها التحتية.

3) إعادة فتح مضيق هرمز:

فتح المضيق للملاحة الدولية بشكل آمن ومنظّم، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

4) تأكيد السيادة الإيرانية على المضيق:

الإقرار بسيادة إيران الأمنية على مضيق هرمز وتنظيم المرور وفق آليات متفق عليها.

5) رفع جميع العقوبات:

رفع فوري وشامل لكل العقوبات الأميركية والدولية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة.

6) القبول بحق إيران في التخصيب:

الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية (ورد في النسخة الفارسية).

7) التعويض وإعادة الإعمار:

تعويض إيران عن الخسائر المادية والبشرية، أو إنشاء آلية دولية لإعادة الإعمار.

8 ) انسحاب القوات الأميركية من المنطقة:

انسحاب كامل للقوات الأميركية المتواجدة في محيط إيران والخليج.

9) وقف الحرب في كل الجبهات:

إنهاء العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب في الإقليم، بما يشمل الساحات الأخرى مثل لبنان. (ورد في جميع النسخات).

10) إطلاق مسار تفاوضي نهائي:

بدء مفاوضات مباشرة خلال فترة وقف النار لوضع اتفاق سلام نهائي وملزم. على أن يصدر قرار من مجلس الامن بما يتم الاتفاق عليه.

ملاحظة هامة جداً:

- وقف الحرب على كل الجبهات ومنها لبنان موجود في كل النسخ (الفارسي والانكليزي).

- الاختلاف بين النسخ هو فقط بموضوع حق ايران بالتخصيب النووي.

