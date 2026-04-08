لبنان: 8 شهداء و22 جريحاً بعدوان إسرائيلي على صيدا
08 April 2026
16 secs ago
source: الميادين
الميادين: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة أولية عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 22 نتيجة الغارة الإسرائيلية على صيدا، جنوب البلاد.
وكان مراسل الميادين أفاد في وقت سابق بعدوان إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة صيدا.
وفي سياق الاعتداءات، أشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ عدواناً استهدف منزلاً مؤلفاً من طابقين في منطقة العباسية، في قضاء صور.
كما تعرضت بلدة الرمادية في قضاء صور لغارة إسرائيلية، بينما طال القصف المدفعي بلدة المنصوري، وقصف الاحتلال بلدة القليلة بالقذائف الفوسفورية.
بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الاحتلال الإسرائيلي نفّذ غارة استهدفت بلدة بافليه، كما استهدف فريقاً للدفاع المدني في "الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة الشعيتية، ما أدى إلى وقوع إصابات.
وفي السياق، نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة الرمادية والمنطقة الواقعة بين بلدتي قانا وحناويه.
كما شنّ غارات استهدفت بلدتي عيتيت وبرج قلاويه، إضافة إلى استهداف بنت جبيل.
واستهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع "بيك آب" قرب النادي الحسيني في بلدة كفررمان، مطلقة 3 صواريخ باتجاهها، ما أدى إلى وقوع إصابات.
كذلك، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدتي كفرا وصديقين.
وفي وقتٍ سابق أمس، استُشهد ثلاثة مواطنين وجُرح آخرون في عدوان طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة معركة جنوبي لبنان، وفقاً لما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء 1530 شهيداً وإصابة 4812 شخصاً منذ الـ 2 من آذار/مارس الماضي، من جراء العدوان الإسرائيلي المكثّف والمتجدّد على مختلف المناطق اللبنانية، مع التركيز على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، بالتوازي مع محاولات للتوغل براً باتجاه القرى الحدودية.
Just in
07 :29
"وقف الحرب على كل الجبهات ومنها لبنان موجود في كل نسخ اتفاق التفاوض" تتمة
07 :24
مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة قانا
07 :22
ترامب:
- إيران تستطيع البدء بعملية إعادة الإعمار
- لدينا اتفاقية من 15 بندا وتم التوافق على معظمها، سنرى ما سيحدث وما إذا كان سيتم إنجازها
07 :15
ترامب في تغريدة:
- انه يوم عظيم للسلام في العالم
- سنساهم في تنظيم الامور في مضيق هرمز.الكثير من الاعمال الايجابية و الكثير من الاموال في الانتظار
- قد يصبح هذا العصر الذهبي للشرق الاوسط
07 :02
رئيس وزراء ماليزيا: مقترح طهران المؤلف من 10 نقاط يبشر باستعادة السلام والاستقرار ويجب ترجمته لاتفاق شامل
06 :52
4 ضحايا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في القليلة في الجنوب (الجمهورية)
Other stories
مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان
رئيس وزراء باكستان: واشنطن وطهران اتفقتا على هدنة تشمل لبنان
EXCLUSIVE
خاص - غارة "عين سعادة": بين الأسرار والروايات المتضاربة... هذه هي أبعاد الإعتراف بالفشل
وفود التيار الوطني الحر واصلت زياراتها لتقديم "مقترح حماية لبنان"
السيد: "..عن جَدّ، الله يساعد أميركا…"
باسيل التقى وفداً من دبل وبحثٌ في واقع الصمود وتأمين المساعدات
"إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا: 138744 نازحًا في مراكز الإيواء!
المجلس السياسي للتيار: التحريض على الجيش مسٌ بسلامة اللبنانيين... وتأييد واسع لمقترح حماية لبنان
شو الوضع؟ حبس أنفاس وسباق بين المفاوضات والتدمير الكبير... التوتر الداخلي يتطلب مسؤولية و"التيار" يتابع مبادرته لحماية لبنان
يحشوش ودّعت الشهيدين معوض وزوجته وممثل الراعي: لتكن دماؤكما تقدمة لتراب لبنان وأرضه
بين صور ورأس الناقورة... أدرعي يهدد في البحر!
الجيش: ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات!
مؤتمر صحافي في نقابة المحررين ودعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم إسرائيل بحق الصحفيين
بُعد الإستقلالية التامة في مواقف "التيار" (جوي جرجس)
تعذر وصول السفير البابوي إلى دبل بسبب اشتداد القصف والاشتباكات في الجنوب
ترامب: حضارة كاملة ستموت الليلة
كليب: هذا أصعب وأخطر يوم في الحرب..!
وفد من بلدية رميش يزور أبو زيد ويبحث معه تعزيز صمود البلدة
الجيش يكشف: الشخص الذي غادر مبنى عين سعادة هو عامل توصيلات!
3 شبان يطلقون النار على شرطة بلدية جل الديب... هذا ما حصل!
"وقف الحرب على كل الجبهات ومنها لبنان موجود في كل نسخ اتفاق التفاوض!"
-
-
-
08 April 2026
-
نتنياهو: ندعم قرار ترامب بتعليق الغارات على إيران
-
-
-
08 April 2026
-
مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان
-
-
-
08 April 2026
-
ترامب يصف اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بـ"الانتصار الشامل"
-
-
-
08 April 2026
-
البيت الأبيض: ترامب نجح في إعادة فتح مضيق هرمز
-
-
-
08 April 2026
-
مجلس الأمن القومي الإيراني: واشنطن أجبرت على القبول بخطة من 10 بنود طرحناها... من بينها وقف الحرب على جميع الجبهات
-
-
-
08 April 2026
-
إيران تنتظر رد الفيفا بشأن تغيير مكان إقامة مبارياتها في كأس العالم
-
-
08 April 2026
-
رئيس وزراء باكستان: واشنطن وطهران اتفقتا على هدنة تشمل لبنان
-
-
-
08 April 2026
-
الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران
-
-
08 April 2026
-
بروتين واحد يقود شيخوخة الدماغ.. وخفضه يعيد الذاكرة
-
-
08 April 2026