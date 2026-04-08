الميادين: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة أولية عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 22 نتيجة الغارة الإسرائيلية على صيدا، جنوب البلاد.



وكان مراسل الميادين أفاد في وقت سابق بعدوان إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة صيدا.



وفي سياق الاعتداءات، أشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ عدواناً استهدف منزلاً مؤلفاً من طابقين في منطقة العباسية، في قضاء صور.



كما تعرضت بلدة الرمادية في قضاء صور لغارة إسرائيلية، بينما طال القصف المدفعي بلدة المنصوري، وقصف الاحتلال بلدة القليلة بالقذائف الفوسفورية.



بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الاحتلال الإسرائيلي نفّذ غارة استهدفت بلدة بافليه، كما استهدف فريقاً للدفاع المدني في "الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة الشعيتية، ما أدى إلى وقوع إصابات.



وفي السياق، نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة الرمادية والمنطقة الواقعة بين بلدتي قانا وحناويه.



كما شنّ غارات استهدفت بلدتي عيتيت وبرج قلاويه، إضافة إلى استهداف بنت جبيل.



واستهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع "بيك آب" قرب النادي الحسيني في بلدة كفررمان، مطلقة 3 صواريخ باتجاهها، ما أدى إلى وقوع إصابات.





كذلك، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدتي كفرا وصديقين.



وفي وقتٍ سابق أمس، استُشهد ثلاثة مواطنين وجُرح آخرون في عدوان طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة معركة جنوبي لبنان، وفقاً لما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.





وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء 1530 شهيداً وإصابة 4812 شخصاً منذ الـ 2 من آذار/مارس الماضي، من جراء العدوان الإسرائيلي المكثّف والمتجدّد على مختلف المناطق اللبنانية، مع التركيز على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، بالتوازي مع محاولات للتوغل براً باتجاه القرى الحدودية.