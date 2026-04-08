مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان
-
08 April 2026
-
6 secs ago
-
-
source: روسيا اليوم
-
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، أن يكون اتفاق وقف النار المؤقت مع إيران يشمل لبنان أيضا.
وأصدر مكتب نتنياهو بيانا جاء فيه أن "إسرائيل تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الهجمات لمدة أسبوعين، شريطة أن تفتح إيران مضيق هرمز وتوقف إطلاق النار".
وأضاف البيان: "تدعم إسرائيل الجهود الأمريكية لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية وعدم تشكيلها تهديدا، سواء عبر الصواريخ أو الإرهاب، لأمريكا وإسرائيل ودول الخليج والعالم".
ونفى مكتب رئيس الوزراء أن يشمل وقف إطلاق النار المؤقت لبنان، على الرغم من تصريحات مسؤولين أمنيين كبار ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
-
Just in
-
07 :29
"وقف الحرب على كل الجبهات ومنها لبنان موجود في كل نسخ اتفاق التفاوض" تتمة
-
07 :24
مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة قانا
-
07 :22
ترامب:
- إيران تستطيع البدء بعملية إعادة الإعمار
- لدينا اتفاقية من 15 بندا وتم التوافق على معظمها، سنرى ما سيحدث وما إذا كان سيتم إنجازها
-
07 :15
ترامب في تغريدة:
- انه يوم عظيم للسلام في العالم
- سنساهم في تنظيم الامور في مضيق هرمز.الكثير من الاعمال الايجابية و الكثير من الاموال في الانتظار
- قد يصبح هذا العصر الذهبي للشرق الاوسط
-
07 :02
رئيس وزراء ماليزيا: مقترح طهران المؤلف من 10 نقاط يبشر باستعادة السلام والاستقرار ويجب ترجمته لاتفاق شامل
-
06 :52
4 ضحايا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في القليلة في الجنوب (الجمهورية)
-
-
-
-
-
رئيس وزراء باكستان: واشنطن وطهران اتفقتا على هدنة تشمل لبنان
-
EXCLUSIVE
خاص - غارة "عين سعادة": بين الأسرار والروايات المتضاربة... هذه هي أبعاد الإعتراف بالفشل
-
وفود التيار الوطني الحر واصلت زياراتها لتقديم "مقترح حماية لبنان"
-
السيد: "..عن جَدّ، الله يساعد أميركا…"
-
باسيل التقى وفداً من دبل وبحثٌ في واقع الصمود وتأمين المساعدات
-
"إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا: 138744 نازحًا في مراكز الإيواء!
-
المجلس السياسي للتيار: التحريض على الجيش مسٌ بسلامة اللبنانيين... وتأييد واسع لمقترح حماية لبنان
-
شو الوضع؟ حبس أنفاس وسباق بين المفاوضات والتدمير الكبير... التوتر الداخلي يتطلب مسؤولية و"التيار" يتابع مبادرته لحماية لبنان
-
يحشوش ودّعت الشهيدين معوض وزوجته وممثل الراعي: لتكن دماؤكما تقدمة لتراب لبنان وأرضه
-
بين صور ورأس الناقورة... أدرعي يهدد في البحر!
-
الجيش: ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات!
-
مؤتمر صحافي في نقابة المحررين ودعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم إسرائيل بحق الصحفيين
-
بُعد الإستقلالية التامة في مواقف "التيار" (جوي جرجس)
-
تعذر وصول السفير البابوي إلى دبل بسبب اشتداد القصف والاشتباكات في الجنوب
-
ترامب: حضارة كاملة ستموت الليلة
-
كليب: هذا أصعب وأخطر يوم في الحرب..!
-
وفد من بلدية رميش يزور أبو زيد ويبحث معه تعزيز صمود البلدة
-
الجيش يكشف: الشخص الذي غادر مبنى عين سعادة هو عامل توصيلات!
-
3 شبان يطلقون النار على شرطة بلدية جل الديب... هذا ما حصل!
-
هل أُلقيَ القبض على الشخص الذي فرّ من المبنى المستهدف في عين سعادة؟
-
-
Just in
-
07 :29
"وقف الحرب على كل الجبهات ومنها لبنان موجود في كل نسخ اتفاق التفاوض" تتمة
-
07 :24
مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة قانا
-
07 :22
ترامب:
- إيران تستطيع البدء بعملية إعادة الإعمار
- لدينا اتفاقية من 15 بندا وتم التوافق على معظمها، سنرى ما سيحدث وما إذا كان سيتم إنجازها
-
07 :15
ترامب في تغريدة:
- انه يوم عظيم للسلام في العالم
- سنساهم في تنظيم الامور في مضيق هرمز.الكثير من الاعمال الايجابية و الكثير من الاموال في الانتظار
- قد يصبح هذا العصر الذهبي للشرق الاوسط
-
07 :02
رئيس وزراء ماليزيا: مقترح طهران المؤلف من 10 نقاط يبشر باستعادة السلام والاستقرار ويجب ترجمته لاتفاق شامل
-
06 :52
4 ضحايا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في القليلة في الجنوب (الجمهورية)
"وقف الحرب على كل الجبهات ومنها لبنان موجود في كل نسخ اتفاق التفاوض!"
08 April 2026
نتنياهو: ندعم قرار ترامب بتعليق الغارات على إيران
08 April 2026
لبنان: 8 شهداء و22 جريحاً بعدوان إسرائيلي على صيدا
08 April 2026
ترامب يصف اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بـ"الانتصار الشامل"
08 April 2026
البيت الأبيض: ترامب نجح في إعادة فتح مضيق هرمز
08 April 2026
مجلس الأمن القومي الإيراني: واشنطن أجبرت على القبول بخطة من 10 بنود طرحناها... من بينها وقف الحرب على جميع الجبهات
08 April 2026
إيران تنتظر رد الفيفا بشأن تغيير مكان إقامة مبارياتها في كأس العالم
08 April 2026
رئيس وزراء باكستان: واشنطن وطهران اتفقتا على هدنة تشمل لبنان
08 April 2026
الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران
08 April 2026
بروتين واحد يقود شيخوخة الدماغ.. وخفضه يعيد الذاكرة
08 April 2026