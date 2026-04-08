رئيس وزراء باكستان: واشنطن وطهران اتفقتا على هدنة تشمل لبنان
08 April 2026
10 mins ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأربعاء إن الولايات المتحدة وإيران اتفقت على وقف لإطلاق النار "في كل مكان"، بما في ذلك لبنان، وذلك بعد وساطة حكومته لوقف الحرب التي بدأت في 28 فبراير.
وكتب شريف على "إكس": "يسعدني أن أعلن أن إيران والولايات المتحدة الأميركية والجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بأثر فوري".
وأضاف شريف: "ندعو الوفدين إلى إسلام آباد الجمعة لمواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية جميع الخلافات".
وتابع: "لقد أظهر الطرفان حكمة وفهما كبيرين، وظلا منخرطين بشكل بنّاء في تعزيز السلام والاستقرار".
واختتم قائلا: "نأمل بصدق أن تنجح محادثات إسلام آباد في تحقيق سلام مستدام، ونتطلع إلى مشاركة المزيد من الأخبار السارة في الأيام القادمة".
ونقل موقع "واي نت" الإسرائيلي عن مصادر أمنية، أن وقف إطلاق النار مع إيران سيشمل لبنان أيضا.
كذلك قالت "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أميركيين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لمحادثات مباشرة مع إيران يُرجح أن يشارك فيها نائب الرئيس جي دي فانس.
Just in
05 :59
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: الولايات المتحدة أكدت التزامها بمنع إيران من تشكيل تهديد في المفاوضات المقبلة
05 :56
البيت الأبيض: ترامب نجح في إعادة فتح مضيق هرمز (سكاي نيوز عربية) تتمة
05 :54
نتنياهو: إسرائيل تدعم قرار ترامب بتعليق الغارات ضد إيران لمدة أسبوعين لكن هذا القرار لا يشمل لبنان (سكاي نيوز عربية)
05 :50
مجلس الأمن القومي الإيراني: واشنطن أجبرت على القبول بخطة من 10 بنود طرحناها.. من بينها وقف الحرب على جميع الجبهات (الميادين) تتمة
05 :37
الخارجية العراقية: نرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والمرحلة المقبلة يجب أن تقوم على إنهاء الحرب واحترام سيادة الدول
05 :28
ترامب:
- الاتفاق مع إيران انتصار كامل وشامل للولايات المتحدة
- أعتقد أن الصين دفعت إيران إلى التفاوض
خاص - غارة "عين سعادة": بين الأسرار والروايات المتضاربة... هذه هي أبعاد الإعتراف بالفشل
وفود التيار الوطني الحر واصلت زياراتها لتقديم "مقترح حماية لبنان"
السيد: "..عن جَدّ، الله يساعد أميركا…"
باسيل التقى وفداً من دبل وبحثٌ في واقع الصمود وتأمين المساعدات
"إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا: 138744 نازحًا في مراكز الإيواء!
المجلس السياسي للتيار: التحريض على الجيش مسٌ بسلامة اللبنانيين... وتأييد واسع لمقترح حماية لبنان
شو الوضع؟ حبس أنفاس وسباق بين المفاوضات والتدمير الكبير... التوتر الداخلي يتطلب مسؤولية و"التيار" يتابع مبادرته لحماية لبنان
يحشوش ودّعت الشهيدين معوض وزوجته وممثل الراعي: لتكن دماؤكما تقدمة لتراب لبنان وأرضه
بين صور ورأس الناقورة... أدرعي يهدد في البحر!
الجيش: ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات!
مؤتمر صحافي في نقابة المحررين ودعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم إسرائيل بحق الصحفيين
بُعد الإستقلالية التامة في مواقف "التيار" (جوي جرجس)
تعذر وصول السفير البابوي إلى دبل بسبب اشتداد القصف والاشتباكات في الجنوب
ترامب: حضارة كاملة ستموت الليلة
كليب: هذا أصعب وأخطر يوم في الحرب..!
وفد من بلدية رميش يزور أبو زيد ويبحث معه تعزيز صمود البلدة
الجيش يكشف: الشخص الذي غادر مبنى عين سعادة هو عامل توصيلات!
3 شبان يطلقون النار على شرطة بلدية جل الديب... هذا ما حصل!
هل أُلقيَ القبض على الشخص الذي فرّ من المبنى المستهدف في عين سعادة؟
"ضرب منشآت مدنية وحيوية"... السفير المصري: هذا ما سيحدث إذا لم يحصل اتفاق!
البيت الأبيض: ترامب نجح في إعادة فتح مضيق هرمز
-
-
-
08 April 2026
-
مجلس الأمن القومي الإيراني: واشنطن أجبرت على القبول بخطة من 10 بنود طرحناها... من بينها وقف الحرب على جميع الجبهات
-
-
-
08 April 2026
-
إيران تنتظر رد الفيفا بشأن تغيير مكان إقامة مبارياتها في كأس العالم
-
-
08 April 2026
-
الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران
-
-
08 April 2026
-
بروتين واحد يقود شيخوخة الدماغ.. وخفضه يعيد الذاكرة
-
-
08 April 2026
-
7 أطعمة تمنح الشعور بالشبع
-
-
08 April 2026
-
مؤشر: نمو منطقة اليورو يتباطأ إلى أدنى مستوى في 9 أشهر
-
-
08 April 2026
-
الكشف عن حقيقة إصابة خاميس رودريغيز بـ"مرض خطير"
-
-
08 April 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - غارة "عين سعادة": بين الأسرار والروايات المتضاربة... هذه هي أبعاد الإعتراف بالفشل
-
-
-
07 April 2026
-
وفود التيار الوطني الحر واصلت زياراتها لتقديم "مقترح حماية لبنان"
-
-
-
07 April 2026