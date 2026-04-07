خاص - غارة "عين سعادة": بين الأسرار والروايات المتضاربة... هذه هي أبعاد الإعتراف بالفشل
-
07 April 2026
-
23 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
في ظلّ الغموض الذي تفرضه الجهات الرسمية، تحوّلت حادثة عين السعادة إلى مساحة مفتوحة للتأويل، حيث تتكاثر الروايات رغم بياني قيادة الجيش. فـ"سرّ عين السعادة" لم يعد مجرّد سؤال أمني، بل أصبح عنوانًا لصراع سرديات بين الإعلام، والجهات الرسمية، وحتى الأطراف الخارجية.
أول ما يلفت الانتباه هو إصرار بعض وسائل الإعلام على الترويج لرواية "الشقة المستأجرة". هذه الرواية، رغم غياب أي تأكيد رسمي لها، تُقدَّم وكأنها خيط أساسي لفهم ما جرى. وقد يُفسَّر هذا الإصرار بمحاولة ملء الفراغ المعلوماتي، أو توجيه الرأي العام نحو تفسير محدد، وربما أيضًا نتيجة تسريبات غير مكتملة أو غير دقيقة.
إلا أن بيان قيادة الجيش مديرية التوجيه أضاف معطيات مغايرة ، إذ كشف أنه نتيجة التحقيقات والمتابعة الأمنية، تبيّن أنّ الشخص الذي غادر المبنى بواسطة دراجة نارية لحظة وقوع الاعتداء ثم توارى عن الأنظار هو عامل توصيلات، وقد عمل خلال الأشهر الماضية على توصيل أدوية لسكان إحدى شقق المبنى. كما أظهرت التحقيقات الأولية عدم وجود مستأجرين جدد في المبنى، ما يضعف فرضية "الشقة المستأجرة" التي جرى تداولها.
في المقابل، يثير بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقرّ فيه بتنفيذ "عملية فاشلة"، تساؤلات إضافية. فهذا النوع من الاعتراف، بحسب مصادر سياسية نادر، خاصة في سياق الحرب، حيث تميل الأطراف إلى التعتيم على الإخفاقات. وقد يُقرأ هذا البيان كرسالة متعددة الأبعاد: إما محاولة استباق روايات أخرى، أو إعادة ضبط التوقعات، أو حتى كجزء من حرب نفسية تستهدف الداخل والخارج على حد سواء.
أما الطوق المعلوماتي الذي تفرضه الأجهزة الأمنية، فيعكس، بحسب اوساط سياسية، حساسية الحدث وخطورته. فمنع تسريب المعطيات قد يكون هدفه حماية التحقيقات، أو تفادي تضليل الرأي العام بمعلومات غير مكتملة. لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب واسعًا أمام الشائعات، ويجعل من كل رواية غير مؤكدة قابلة للتداول والانتشار.
بين رواية الشقة، وبيان الاحتلال، والمعطيات الرسمية ، تبقى الحقيقة قيد التشكّل. وما لم تُكشف التفاصيل بشكل أوضح، ستظل غارة عين سعادة مرآةً لواقع تتقاطع فيه السياسة بالأمن، والإعلام بالتحليل، والحقيقة بالتكهن.
-
Just in
-
23 :52
القناة 12 الإسرائيلية: هجمات جوية مكثفة لسلاح الجو الآن في جميع أنحاء إيران
-
23 :49
حزب الله: استهدفنا بصلية من الصواريخ النوعيّة تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ وآلياته في بلدة عيناتا
-
23 :46
وكالة «مهر»: هجوم على وحدة في مجمع البتروكيماويات بمدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران
-
23 :45
العراق: مراسل الميادين في بغداد: تعرض قاعدة فيكتوريا الأميركية لهجوم بالمسيرات والصواريخ
-
23 :42
إيران: مقر خاتم الأنبياء:
- استهدفنا أكثر من 30 نقطة في "ريشون لتسيون" و"بتح تكفا" وبئر السبع و"ديمونا" وعراد و"كريات غات" و"أوفاكيم"
- استهدفنا بالصواريخ والمسيرات مجمع البتروكيماويات الضخم لشركة "شيفرون فيليبس" الأميركية في الجعيمة بالسعودية
-
23 :38
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء في العباسية بمدينة صور ويطالب السكان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
