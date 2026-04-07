وفود التيار الوطني الحر واصلت زياراتها لتقديم "مقترح حماية لبنان"
07 April 2026
9 secs ago
source: tayyar.org
استكملت وفود التيار الوطني الحر جولاتها لتسليم مقترح حماية لبنان، فزار وفد جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بحضور النائب عدنان طرابلسي، وضم الوفد النائبين إدغار طرابلسي وجورج عطالله والمحامي رمزي دسوم من قسم العلاقات السياسية، وكان تأكيد على أهمية الحوار والمبادرات في ظل الحرب وتداعياتها.
الى ذلك زار وفد من التيار ضم النائبين نقولا صحناوي وسليم عون النائب اللواء جميل السيد، وقدما إليه مقترح "التيار" لحماية لبنان. وكان بحث في تداعيات الحرب وفي سبل تعزيز المساحات المشتركة.
وأبدى النائب السيد تقديره لهذه المبادرة مؤكداً أن مسؤولية حماية السلم الأهلي تقع أولاً وآخراً على الدولة وبالأخص السلطة التنفيذية أي الحكومة كونها وحدها تملك القرارات والوسائل والمؤسسات والإدارات التي تمكّنها من حماية هذا السلم، شرط ألا تكون الحكومة نفسها مصدر الخلل والإنقسام في البلد وبحيث تكون الأولوية لديها مصلحة لبنان واللبنانيين وعدم زعزعة الوحدة الوطنية التي يعتبر الجيش أحد ركائزها الأساسية والذي لا يجوز تعريضه لأي مغامرات تهدد وحدته.
وشدد السيد على المصلحة الوطنية فوق مصالح الحكومة ومخاوفها كشرط لإبعاد المخاطر على السلم الأهلي.
كما زارَ وفدٌ ضم النائب جورج عطالله وعضو المجلس السياسي وليد الأشقر والمحامي دسوم، أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب وسلّمه مقترح حماية لبنان. وكان تشديد على ضرورة التلاقي والتمسك بدور الدولة والجيش اللبناني.
كما زار وفد من التيار رئيس الطائفة الانجيلية في لبنان القسيس جوزيف قصّاب وسلّمه مقترح إنقاذ لبنان.
و ضم الوفد النائب إدغار طرابلسي وعضو المجلس السياسي هشام كنج و المحامية ريما سليمان من قسم العلاقات الروحية ورمزي دسوم من قسم العلاقات الروحية.
23 :52
القناة 12 الإسرائيلية: هجمات جوية مكثفة لسلاح الجو الآن في جميع أنحاء إيران
23 :49
حزب الله: استهدفنا بصلية من الصواريخ النوعيّة تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ وآلياته في بلدة عيناتا
23 :46
وكالة «مهر»: هجوم على وحدة في مجمع البتروكيماويات بمدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران
23 :45
العراق: مراسل الميادين في بغداد: تعرض قاعدة فيكتوريا الأميركية لهجوم بالمسيرات والصواريخ
23 :42
إيران: مقر خاتم الأنبياء:
- استهدفنا أكثر من 30 نقطة في "ريشون لتسيون" و"بتح تكفا" وبئر السبع و"ديمونا" وعراد و"كريات غات" و"أوفاكيم"
- استهدفنا بالصواريخ والمسيرات مجمع البتروكيماويات الضخم لشركة "شيفرون فيليبس" الأميركية في الجعيمة بالسعودية
23 :38
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء في العباسية بمدينة صور ويطالب السكان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني
23 :52
القناة 12 الإسرائيلية: هجمات جوية مكثفة لسلاح الجو الآن في جميع أنحاء إيران
-
23 :49
حزب الله: استهدفنا بصلية من الصواريخ النوعيّة تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ وآلياته في بلدة عيناتا
-
23 :46
وكالة «مهر»: هجوم على وحدة في مجمع البتروكيماويات بمدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران
-
23 :45
العراق: مراسل الميادين في بغداد: تعرض قاعدة فيكتوريا الأميركية لهجوم بالمسيرات والصواريخ
-
23 :42
إيران: مقر خاتم الأنبياء:
- استهدفنا أكثر من 30 نقطة في "ريشون لتسيون" و"بتح تكفا" وبئر السبع و"ديمونا" وعراد و"كريات غات" و"أوفاكيم"
- استهدفنا بالصواريخ والمسيرات مجمع البتروكيماويات الضخم لشركة "شيفرون فيليبس" الأميركية في الجعيمة بالسعودية
-
23 :38
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء في العباسية بمدينة صور ويطالب السكان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني
07 April 2026
07 April 2026
07 April 2026
07 April 2026
07 April 2026
07 April 2026
07 April 2026
07 April 2026
07 April 2026
07 April 2026