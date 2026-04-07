استكملت وفود التيار الوطني الحر جولاتها لتسليم مقترح حماية لبنان، فزار وفد جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بحضور النائب عدنان طرابلسي، وضم الوفد النائبين إدغار طرابلسي وجورج عطالله والمحامي رمزي دسوم من قسم العلاقات السياسية، وكان تأكيد على أهمية الحوار والمبادرات في ظل الحرب وتداعياتها.



الى ذلك زار وفد من التيار ضم النائبين نقولا صحناوي وسليم عون النائب اللواء جميل السيد، وقدما إليه مقترح "التيار" لحماية لبنان. وكان بحث في تداعيات الحرب وفي سبل تعزيز المساحات المشتركة.



وأبدى النائب السيد تقديره لهذه المبادرة مؤكداً أن مسؤولية حماية السلم الأهلي تقع أولاً وآخراً على الدولة وبالأخص السلطة التنفيذية أي الحكومة كونها وحدها تملك القرارات والوسائل والمؤسسات والإدارات التي تمكّنها من حماية هذا السلم، شرط ألا تكون الحكومة نفسها مصدر الخلل والإنقسام في البلد وبحيث تكون الأولوية لديها مصلحة لبنان واللبنانيين وعدم زعزعة الوحدة الوطنية التي يعتبر الجيش أحد ركائزها الأساسية والذي لا يجوز تعريضه لأي مغامرات تهدد وحدته.

وشدد السيد على المصلحة الوطنية فوق مصالح الحكومة ومخاوفها كشرط لإبعاد المخاطر على السلم الأهلي.



كما زارَ وفدٌ ضم النائب جورج عطالله وعضو المجلس السياسي وليد الأشقر والمحامي دسوم، أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب وسلّمه مقترح حماية لبنان. وكان تشديد على ضرورة التلاقي والتمسك بدور الدولة والجيش اللبناني.



كما زار وفد من التيار رئيس الطائفة الانجيلية في لبنان القسيس جوزيف قصّاب وسلّمه مقترح إنقاذ لبنان.

و ضم الوفد النائب إدغار طرابلسي وعضو المجلس السياسي هشام كنج و المحامية ريما سليمان من قسم العلاقات الروحية ورمزي دسوم من قسم العلاقات الروحية.