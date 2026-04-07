استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من بلدية دبل برئاسة السيد عقل نداف، يرافقه عدد من أعضاء المجلس البلدي، بحضور نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية غسان الخوري، ومنسق قطاع الجنوب الدكتور وسام العميل، ومنسق قضاء بنت جبيل – صور إيلي العلم.

وخلال اللقاء، وضع الوفد باسيل في صورة الواقع الذي تعيشه بلدة دبل وسائر القرى الحدودية، ولا سيما في ظل إصرار أبنائها على البقاء في أرضهم ورفضهم النزوح منها. كما عرض نداف أسباب تعذّر وصول موكب السفير البابوي أثناء توجهه إلى البلدة لتسليم مساعدات إنسانية، ولا سيما أنه كان يواكب الموكب قبل أن يعود أدراجه ويشارك في الاجتماع.

من جهته، وعد باسيل بمتابعة الموضوع مع قوات “اليونيفيل” والسفير البابوي، بهدف إيجاد آلية مناسبة ومستدامة لإيصال المساعدات إلى الأهالي، مع التأكيد على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين مختلف الجهات المعنية، وأنه سيستكمل الاتصالات التي سبق أن أطلقها في هذا السبيل.