باسيل التقى وفداً من دبل وبحثٌ في واقع الصمود وتأمين المساعدات
07 April 2026
16 secs ago
استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من بلدية دبل برئاسة السيد عقل نداف، يرافقه عدد من أعضاء المجلس البلدي، بحضور نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية غسان الخوري، ومنسق قطاع الجنوب الدكتور وسام العميل، ومنسق قضاء بنت جبيل – صور إيلي العلم.
وخلال اللقاء، وضع الوفد باسيل في صورة الواقع الذي تعيشه بلدة دبل وسائر القرى الحدودية، ولا سيما في ظل إصرار أبنائها على البقاء في أرضهم ورفضهم النزوح منها. كما عرض نداف أسباب تعذّر وصول موكب السفير البابوي أثناء توجهه إلى البلدة لتسليم مساعدات إنسانية، ولا سيما أنه كان يواكب الموكب قبل أن يعود أدراجه ويشارك في الاجتماع.
من جهته، وعد باسيل بمتابعة الموضوع مع قوات “اليونيفيل” والسفير البابوي، بهدف إيجاد آلية مناسبة ومستدامة لإيصال المساعدات إلى الأهالي، مع التأكيد على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين مختلف الجهات المعنية، وأنه سيستكمل الاتصالات التي سبق أن أطلقها في هذا السبيل.
Just in
20 :46
الأمم المتحدة: جنود اليونيفيل في جنوب لبنان قتلوا بنيران إسرائيلية وعبوة لحزب الله
20 :40
حزب الله: استهداف دبّابة ميركافا في الأطراف الشّرقيّة لمدينة بنت جبيل للمرة الثّالثة بصاروخ مباشر وتحقيق إصابة مؤكّدة
20 :38
غارة جديدة على التلال الواقعة بين طيردبا والعباسية وأخرى عنيفة جدا استهدفت الفيلات في الخيام وواحدة استهدفت بلدة كفررمان للمرّة الثانية في أقل من ساعتين
20 :33
معلومات الجديد:
- لا تزال زيارة البطريرك الراعي إلى الجنوب الأربعاء قائمة برفقة السفير البابوي على أن تبقى رهن التطورات الميدانية
- موعد جولة الرئيس سلام لم يُحدَّد بعد فيما تتواصل الترتيبات والتحضيرات لتنظيم الزيارات المرتقبة
- الرئيس سلام سيقوم بجولة خارجية تشمل عدداً من عواصم القرار في إطار مساعٍ دبلوماسية مكثّفة لحشد الدعم الدولي والضغط من أجل منع التصعيد ووقف الحرب
20 :30
الميادين: غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة كفر رمان
20 :25
القناة 12 العبرية: استعدادات إسرائيلية أميركية لمواجهة احتمال تصعيد إيراني بعد انتهاء مهلة ترامب
