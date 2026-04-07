المجلس السياسي للتيار: التحريض على الجيش مسٌ بسلامة اللبنانيين... وتأييد واسع لمقترح حماية لبنان
07 April 2026
5 secs ago
عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش التطورات وأصدر البيان الآتي:
1- مع إستمرار الحرب وتوسّع مداها وأذيتها، يُعرب التيار عن حزنه لسقوط الضحايا على إمتداد لبنان بفعل الإعتداءات الإسرائيلية. وفي هذا الإطار يتقدم من ذوي جميع الضحايا بالعزاء ويدعو الى الإحتكام لما تؤول إليه التحقيقات الأمنية والقضائية في قصف تلال عين سعادة الذي أودى بحياة ثلاثة أبرياء.
2- يشدد التيار على ضرورة الإبتعاد عن كل خطاب غرائزي ويرفض كل تحريض أو تهديد أو إستعلاء يصدر عن أي جهة كانت. ويؤكد أن مواجهة المخاطر والتحديات تكون بإطلاق حوار حقيقي بين اللبنانيين على قاعدة منع الفتنة والركون على دور الجيش اللبناني في حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية، ويعتبر أن المسّ بالجيش ووحدته والتحريض عليه هو مسٌّ بوحدة لبنان وسلامة اللبنانيين، ويرفض التيار مظاهر السلاح وإطلاق الرصاص كما جرى في بعض المناطق.
3- يؤكد التيار أن مرحلة ما بعد هذه الحرب لن تكون كما قبلها وأن حصرية السلاح وتحييد لبنان ركيزتان أساسيتنا لإعادة إستنهاض الدولة وبناء شبكة أمان وطنية تتولاها الدولة حصراً، فالتيار يعتبر أن أمن المواطنين في جميع المناطق هي من مسؤولية الدولة دون سواها كما أنه يرفض أي سلوك يجعل من لبنان ساحة لصراعات لا علاقة له بها.
4- أجرى المجلس السياسي تقييماً للقاءات التي عقدها مع الرئاسات والمرجعيات الروحية وغالبية القوى السياسية والكتل النيابية، ووجد التيار تأييداً واسعاً لمقترح حماية لبنان وتشجيعاً على الإستمرار بهذا المسعى لإبعاد الفتن والإنقسامات وقرر المجلس الأخذ بملاحظات الأفرقاء الذين زارهم مواصلة الإتصالات مع المعنيين لترجمة مقترح حماية لبنان بالصيغة الوطنية الفضلة منعاً للإنزلاق نحو المجهول.
20 :46
الأمم المتحدة: جنود اليونيفيل في جنوب لبنان قتلوا بنيران إسرائيلية وعبوة لحزب الله
20 :40
حزب الله: استهداف دبّابة ميركافا في الأطراف الشّرقيّة لمدينة بنت جبيل للمرة الثّالثة بصاروخ مباشر وتحقيق إصابة مؤكّدة
20 :38
غارة جديدة على التلال الواقعة بين طيردبا والعباسية وأخرى عنيفة جدا استهدفت الفيلات في الخيام وواحدة استهدفت بلدة كفررمان للمرّة الثانية في أقل من ساعتين
20 :38
باسيل التقى وفداً من دبل وبحثٌ في واقع الصمود وتأمين المساعدات تتمة
20 :33
معلومات الجديد:
- لا تزال زيارة البطريرك الراعي إلى الجنوب الأربعاء قائمة برفقة السفير البابوي على أن تبقى رهن التطورات الميدانية
- موعد جولة الرئيس سلام لم يُحدَّد بعد فيما تتواصل الترتيبات والتحضيرات لتنظيم الزيارات المرتقبة
- الرئيس سلام سيقوم بجولة خارجية تشمل عدداً من عواصم القرار في إطار مساعٍ دبلوماسية مكثّفة لحشد الدعم الدولي والضغط من أجل منع التصعيد ووقف الحرب
20 :30
الميادين: غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة كفر رمان
شو الوضع؟ حبس أنفاس وسباق بين المفاوضات والتدمير الكبير... التوتر الداخلي يتطلب مسؤولية و"التيار" يتابع مبادرته لحماية لبنان
يحشوش ودّعت الشهيدين معوض وزوجته في يحشوش وممثل الراعي: لتكن دماؤكما تقدمة لتراب لبنان وأرضه
بين صور ورأس الناقورة... أدرعي يهدد في البحر!
الجيش: ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات!
مؤتمر صحافي في نقابة المحررين ودعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم إسرائيل بحق الصحفيين
بُعد الإستقلالية التامة في مواقف "التيار" (جوي جرجس)
تعذر وصول السفير البابوي إلى دبل بسبب اشتداد القصف والاشتباكات في الجنوب
ترامب: حضارة كاملة ستموت الليلة
كليب: هذا أصعب وأخطر يوم في الحرب..!
وفد من بلدية رميش يزور أبو زيد ويبحث معه تعزيز صمود البلدة
الجيش يكشف: الشخص الذي غادر مبنى عين سعادة هو عامل توصيلات!
3 شبان يطلقون النار على شرطة بلدية جل الديب... هذا ما حصل!
هل أُلقيَ القبض على الشخص الذي فرّ من المبنى المستهدف في عين سعادة؟
"ضرب منشآت مدنية وحيوية"... السفير المصري: هذا ما سيحدث إذا لم يحصل اتفاق!
تفتيش سيارة "مشبوهة" في زحلة... وهذا ما عثر عليه!
مصدر أمني يكشف: "لم يتلق الأمن العام أيّ ضمانات"...
سرقوا أكثر من 30 ألف دولار وأحرقوا أثاث المنزل... وهربوا!
هزّة أرضيّة جديدة تضرب لبنان!
الحجار: اتصالات كثيفة لتجنيب اللبنانيين الكوارث
انخفاض أسعار البنزين والغاز وارتفاع سعر المازوت
