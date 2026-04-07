عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش التطورات وأصدر البيان الآتي:

1- مع إستمرار الحرب وتوسّع مداها وأذيتها، يُعرب التيار عن حزنه لسقوط الضحايا على إمتداد لبنان بفعل الإعتداءات الإسرائيلية. وفي هذا الإطار يتقدم من ذوي جميع الضحايا بالعزاء ويدعو الى الإحتكام لما تؤول إليه التحقيقات الأمنية والقضائية في قصف تلال عين سعادة الذي أودى بحياة ثلاثة أبرياء.



2- يشدد التيار على ضرورة الإبتعاد عن كل خطاب غرائزي ويرفض كل تحريض أو تهديد أو إستعلاء يصدر عن أي جهة كانت. ويؤكد أن مواجهة المخاطر والتحديات تكون بإطلاق حوار حقيقي بين اللبنانيين على قاعدة منع الفتنة والركون على دور الجيش اللبناني في حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية، ويعتبر أن المسّ بالجيش ووحدته والتحريض عليه هو مسٌّ بوحدة لبنان وسلامة اللبنانيين، ويرفض التيار مظاهر السلاح وإطلاق الرصاص كما جرى في بعض المناطق.



3- يؤكد التيار أن مرحلة ما بعد هذه الحرب لن تكون كما قبلها وأن حصرية السلاح وتحييد لبنان ركيزتان أساسيتنا لإعادة إستنهاض الدولة وبناء شبكة أمان وطنية تتولاها الدولة حصراً، فالتيار يعتبر أن أمن المواطنين في جميع المناطق هي من مسؤولية الدولة دون سواها كما أنه يرفض أي سلوك يجعل من لبنان ساحة لصراعات لا علاقة له بها.



4- أجرى المجلس السياسي تقييماً للقاءات التي عقدها مع الرئاسات والمرجعيات الروحية وغالبية القوى السياسية والكتل النيابية، ووجد التيار تأييداً واسعاً لمقترح حماية لبنان وتشجيعاً على الإستمرار بهذا المسعى لإبعاد الفتن والإنقسامات وقرر المجلس الأخذ بملاحظات الأفرقاء الذين زارهم مواصلة الإتصالات مع المعنيين لترجمة مقترح حماية لبنان بالصيغة الوطنية الفضلة منعاً للإنزلاق نحو المجهول.