صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك، وأوقفت المواطنين (م.ج.) و(غ.ا.) لإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات، إضافة إلى مبلغ من الأموال المزورة.



كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء - طرابلس المواطنين (ا.د.) و(م.م.) لقيامهما بأعمال السرقة والسلب بقوة السلاح، وتعاطي المخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية منها ومسدسين حربيين.



سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".