بعد كل موقف سياسي علني من أي مستجدات، يتعرّض التيار الوطني الحر ورئيسه لحملات وتهجمات من أحد طرفي النزاع الداخلي المنبثق عن صراع محورين خارجيين ويترجم في الداخل.

هذا الأمر مفهوم كونه من الطبيعي أن يهاجِم أتباع المَحاوِر من لا يتبنى أجنداتهم وخطاباتهم.

أما الخطأ الذي يقع فيه البعض، فهو اتهام التيار ورئيسه بعدم الثبات، ووضع "رِجِل في البور ورِجِل في الفلاحة" كما يقول المثل.

لا، إنّ الموقف الوسطي ليس مسايرةً لطرفي النزاع ولا ضياعاً بين الجبهتين بل استقلال تام عن تطرفهما وتصرفهما الخاطىء.

إنّ الطرف المستقل فعلً هو القادر على القول نعم فَنَعم أو لا فَلا، لأي طرف من الطرفين. إنه القادر على تأييد هذا او ذاك بحسب الملف والموقف، ومهاجمة هذا او ذاك بحسب الملف او الموقف أيضاً.

هو القادر على خلق التوازن بين ما يحمله الطرفان من ايجابيات لمصلحة الوطن، ومعارضة السلبيات من الطرفين التي تضرّ بمصلحة الوطن.

إنه مفهوم "السيادة" لا مفهوم الضياع ولا مفهوم المسايرات. مفهوم السيادة صعب على كثر استيعابه لأنه لا يشبه أداء المنظومة السياسية المتحكمة بالبلد طوال هذه السنوات.

يعتقد البعض أنّ السيادي الفعلي غير قادر على حسم موقفه، بينما الحقيقة أنّ هذا السيادي الفعلي قد حسم موقفه بوضوح وربط موقفه بمصلحة لبنان، وفقط لبنان! ليس السيادي الفعلي مطواعاً لأجندات المَحاور، ولا هو مستعد للانتقال الى خطاب محور على حساب آخر لإرضاء غريزة الشارع الذي يحب التطرف.

نعم إنه "التيار الوطني الحر" واسمه يدلّ بوضوح على ركائزه الأساسية، فهو تيار لا منظّمة ايديولوجية او عقائدية متحجرة متوارثة بكل العصور، وهو وطني لا تابع لدول خارجية من أي صوب، وهو حرّ لا يرتبط بأي حليف او صديق على حساب مصلحة الوطن بل ينتقي كل تحالف على أسس وطنية ويختلف مع أي حليف او صديق حين يخالف أسس ومبادىء وبنود التفاهم فيما بينهما.

فمن ينتظر من التيار أن يكون خطابه مستنسخاً عن القوات والكتائب، أو عن حزب الله وحركة أمل، فهو موهومٌ لأن التيار يتبنى خطاباً وطنياً ذاتياً وما تفرضه قناعاته ومصلحة لبنان وقادر على تأييد مواقف من الجهتين من دون أن يغرق في وحول صراعات إقليمية ودولية غير لبنانية.