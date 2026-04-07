تعذرت زيارة السفير البابوي باولو بورجيا إلى بلدة دبل، حيث اضطر إلى العودة أدراجه بعد انتظاره لأكثر من ساعتين في بلدة الطيري القريبة من بنت جبيل. وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام بأن تعذر العبور جاء نتيجة القصف المتبادل واشتداد الاشتباكات في المنطقة بين قوات العدو و"حزب الله"، ما حال دون استكمال الزيارة.