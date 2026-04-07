زار وفدٌ من بلدية رميش النائب السابق أمل أبو زيد برئاسة رئيس البلدية حنا العميل وبعض الأعضاء، في مكتبه، حيث تمّ التداول في المستجدات والأوضاع الراهنة التي تمرّ بها البلاد، لا سيّما ما يتعلّق ببلدة رميش والبلدات المجاورة في ظلّ الظروف الدقيقة التي تشهدها المرحلة الحالية.



وخلال اللقاء، أكّد أبو زيد دعمه الكامل لبلدية رميش وأهاليها، مشدّداً على وقوفه إلى جانبهم في مواجهة هذه الأزمة، حيث جرى العمل على تأمين الاحتياجات اللازمة بما يساهم في تعزيز صمود الأهالي وتلبية متطلباتهم.