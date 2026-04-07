الجيش يكشف: الشخص الذي غادر مبنى عين سعادة هو عامل توصيلات!
07 April 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
صدر عن قيادة الجيش اللبنانيّ البيان الآتي:
"إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق باستهداف إسرائيلي معادٍ لشقة في منطقة عين سعادة - المتن، ونتيجة التحقيقات والمتابعة الأمنية، تَبيّن أنّ الشخص الذي غادر المبنى بواسطة دراجة نارية حين وقع الاعتداء ثم توارى عن الأنظار هو عامل توصيلات، وقد عمل خلال الأشهُر الماضية على توصيل أدوية لسكان إحدى شقق المبنى.
في هذا السياق، تؤكد قيادة الجيش مواصلة التحقيقات لكشف ملابسات الاعتداء الإسرائيلي، وتدعو إلى عدم إطلاق التكهنات بشأن مسائل أمنية حساسة، ما قد يؤدي إلى توتر داخلي".
Just in
14 :45
كليب: هذا أصعب وأخطر يوم في الحرب..! تتمة
14 :39
الرئيس جوزاف عون أمام وفد "منتدى بيروت":
- الجيش نفذ عملية أعادة انتشار في بيروت ومناطق أخرى عدة وسيكون أكثر حضوراً مع قوى الأمن الداخلي وباقي الاجهزة مع التشدد أكثر في فرض الأمن لطمأنة المواطنين الآمنين في منازلهم
- لن أسمح في عهدي اتهام أي مواطن صمد في قريته وبلدته بالعمالة أو الخيانة بمجرد أنه اختار الاستمرار في العيش في مسقط رأسه
- مبادرتي التفاوضية اكتسبت تأييداً دولياً كونها الطريق السليم للوصول إلى الحل خصوصاً وأن لبنان عقد اتفاقات سابقاً مع إسرائيل على غرار اتفاق الهدنة واتفاقية الترسيم البحري
- الاتصالات تركزت على الحصول على ضمانات بعدم استهداف معبر المصنع الحدودي الأساسي بالنسبة إلى لبنان وسوريا على حد سواء
14 :36
"أكسيوس" نقلًا عن مسؤول أميركي: الجيش الأميركي نفذ ضربات على أهداف عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية
14 :33
وفد من بلدية رميش يزور أبو زيد ويبحث معه تعزيز صمود البلدة تتمة
14 :21
سلطات محافظة قم: الأعداء قصفوا الجسور غربي المحافظة لكن حركة السيارات مستمرة في الطرقات
14 :16
قبل انتهاء مهلة ترامب.. غارات على طهران وتصعيد! (Skynews) تتمة
