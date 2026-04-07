أطلق 3 شبان يستقلون سيارة منذ قليل النار في اتجاة شرطة بلدية جل الديب امام مبنى البلدية قرب اوتيل "جاد" ولاذوا بالفرار. وتجري التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.



ولم يفد بوقوع إصابات.