قال السفير المصري علاء موسى في حديث للـotv إنّ "مصر تتواصل مع الجميع بمن فيهم حزب الله ونعم حصل لقاء بين الجانب المصري وممثل عن الحزب."



وكشف إنّه "إذا لم يحصل اتفاق فاحتمالية التصعيد بشكل أكبر وبوتيرة أعلى وأسرع وارد على كل الجبهات."



وأوضح أنّ "جهودًا مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لتجنيب التصعيد وأحد أوجه هذا التصعيد ضرب منشآت مدنية وحيوية."