تفتيش سيارة "مشبوهة" في زحلة... وهذا ما عثر عليه!
07 April 2026
6 secs ago
source: tayyar.org
أعلنت بلدية زحلة – معلقة وتعنايل، في بيان، أنّه "في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن نطاق مدينة زحلة، تمكّنت شرطة البلدية، خلال تنفيذ دورية اعتيادية في ساعات متأخّرة من ليل الاثنين، من الاشتباه بسيارة من نوع (كيا) لون أحمر، حيث جرى تعقّبها وتوقيفها بعد المطاردة. وبتفتيش السيارة وفق الأصول، عُثر على أسلحة رشاشة وأجهزة اتصال لاسلكية".
أضافت البلدية: "لقد أوقفت عناصر الشرطة البلدية أربعة أشخاص كانوا على متن السيارة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، في إطار التعاون القائم بين مختلف الجهات المعنية لحفظ الأمن والنظام العام. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى مخفر زحلة، حيث باشرت الجهات القضائية المختصة تحقيقاتها".
كما لفتت بلدية زحلة إلى أنّ "الحدث الأمني جرى بعد أقل من 72 ساعة من توقيف مشتبه فيهم مع أسلحة حربية من قبل مفرزة استقصاء البقاع بتاريخ 3-4-2026"، فإن مؤكدةً "التزامها الكامل بمواصلة العمل واتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على سلامة المواطنين وصون الاستقرار في المدينة بالتنسيق مع القوى الأمنية المختصة".
13 :11
الجيش يكشف: الشخص الذي غادر مبنى عين سعادة هو عامل توصيلات! تتمة
-
13 :09
3 شبان يطلقون النار على شرطة بلدية جل الديب... هذا ما حصل! تتمة
-
13 :05
"رويترز" نقلًا عن مصادر: لا يوجد دبلوماسيون إسرائيليون في تركيا حاليًا
-
12 :51
"رويترز" نقلًا إعلام تركي: مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار قرب قنصلية إسرائيل في إسطنبول
-
12 :46
وسائل إعلام تركية: مصاب واحد على الأقل قرب القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول
-
12 :43
"رويترز" عن وكالة: إيران استهدفت مجمع بتروكيماويات سعوديًا في الجبيل
