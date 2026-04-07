كشف مصدر أمني لـ "الجديد" أنّ "الأمن العام لم يتلق أيّ ضمانات للعودة إلى فتح المعبر الحدودي في المصنع وإعادة الأجهزة الأمنية إلى مراكزهم فيه."



وأضاف المصدر أنّ "نتيجة الاتصالات المكثفة لرئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة والأمن العام أسفر عن عدم استهداف المعبر الحدودي مع سوريا مع استمرار إقفاله."



وأوضح أنّه "يجري الآن العمل لفتح المعبر الحدودي مع ضمانات."