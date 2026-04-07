أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء على حسابه على "إكس"، بأنه قد سجّل عند الساعة 2:09 بالتوقيت المحلي من فجر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 نيسان 2026 هزة أرضية بقوة 2.8 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها قبالة الشاطئ اللبناني".