قال وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار من قصر بعبدا: " أتابع مع رئيس الجمهورية كل تطورات الأوضاع لا سيما على الصعيد الأمني، وأطلعته على إجراءات القوى الأمنية في المناطق كافة".

أضاف:" نعمل على تأمين المزيد من الحضور الأمني في المناطق وقد اعطى الرئيس عون توجيهاته لطمأنة الناس وحماية المواطنين، ولا ملاذ للبنانيين إلا الدولة".

تابع:" تداولنا في موضوع معبر المصنع وهناك اتصالات بشأنه وإن شاء الله نعيد فتحه قريبا".

وأكد أن هناك "دورًا أساسيًا للبلديات مع المزيد من العمل والجهد وتنسيقًا مع قوى الامن الداخلي والجيش والمخابرات".

ختم: "همّ رئيس الجمهورية القرى المسيحية وغير المسيحية وقوى الأمن الى جانب الصامدين وهناك تواصل واتصالات دائمة لتجنيب اللبنانيين المزيد من الكوارث".