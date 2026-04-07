أصدرت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جدول أسعار المحروقات الجديد الصادرة اليوم الثلاثاء بتاريخ 7 نيسان 2026.



وجاءت على الشكل التالي:



بنزين 95 أوكتان: 2376.000 ليرة لبنانية (-21000)



بنزين 98 أوكتان: 2417.000 ليرة لبنانية (-21000)



المازوت: 2442.000 ليرة لبنانية (+27000)



الغاز: 1771.000 ليرة لبنانية (-71000)

