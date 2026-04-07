لبنان عاجز عن مواجهة أزمة النزوح المتفاقمة
07 April 2026
24 secs ago
source: الشرق الأوسط
يوسف دياب -
يواجه لبنان واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث، مع تجاوز عدد النازحين عتبة المليون شخص نتيجة الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي. وبينما تتسارع وتيرة النزوح وتتزايد الاحتياجات، تبدو الاستجابة الدولية أقل بكثير من حجم الكارثة، ما يضع الدولة اللبنانية أمام تحديات غير مسبوقة في إدارة هذه الأزمة.
ورغم النداء العاجل الذي أطلقته الحكومة اللبنانية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتأمين نحو 308 ملايين دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، لم تتجاوز قيمة المساعدات التي وصلت حتى الآن 90 مليون دولار، أي ما يقارب 30 في المائة فقط من المبلغ المطلوب. هذا النقص الحاد في التمويل يهدد بشكل مباشر قدرة الدولة والجهات المعنية على الاستمرار في تقديم الدعم للنازحين، خصوصاً مع اتساع رقعة الأزمة.
التوزيع بإشراف الأمم المتحدة
في هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن وكالات الأمم المتحدة «تبذل جهوداً كبيرة في توزيع المساعدات، بالتنسيق مع الوزارة والمحافظين، ومن خلال شبكة مراكز منتشرة في مختلف المناطق اللبنانية». وقالت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المساعدات تُوزَّع عبر الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب والجمعيات المحلية، بالتنسيق مع المحافظين وغرف إدارة الكوارث، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة».
وعلى الرغم من الضغط المالي الكبير، لا يبدو أن أزمة الإيواء تشكل التحدي الأبرز في المرحلة الحالية، إذ تفيد وزارة الشؤون الاجتماعية أن الدولة «تدير عشرات مراكز الإيواء المنتشرة في جميع المحافظات، ولا تعاني من نقص في قدرتها الاستيعابية». ووفق آخر تقرير صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، «بلغ عدد النازحين المقيمين داخل مراكز الإيواء 136731 شخصاً موزعين على 674 مركزاً، بينما بلغ عدد العائلات المقيمة في هذه المراكز 35864 عائلة». وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذه المراكز «لا تزال قادرة على استقبال المزيد من النازحين عند الحاجة».
أغلبية النازحين في منازل
في المقابل، تكشف الأرقام أن الغالبية الساحقة من النازحين، أي ما نسبته 85 في المائة من أصل 1.1 مليون شخص، يعيشون خارج مراكز الإيواء، سواء في منازل مستأجرة أو لدى أقاربهم، في حين أن الفئة الأكثر هشاشة موجودة في مراكز الإيواء، وتعتمد خطط الدعم الحكومية بشكل أساسي على برامج المساعدات النقدية لتمكينهم من تأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.
وتبرز ظاهرة لافتة في العاصمة بيروت، حيث لا تزال عشرات العائلات تفترش الأرصفة وتعيش في خيم مؤقتة على الواجهة البحرية، وعلى طول الطريق الممتد من مستديرة الطيونة (المدخل الشمالي للضاحية الجنوبية) وصولاً إلى تقاطع البربير – رأس النبع. وتشير مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه العائلات «ترفض الانتقال إلى مراكز الإيواء، مفضّلة البقاء بالقرب من مناطقها الأصلية، إذ تمضي النهار في منازلها في الضاحية الجنوبية وتعود ليلاً إلى أماكن إقامتها المؤقتة»، مشيرة إلى أن «بعض العائلات ترفض الانتقال إلى مراكز في طرابلس وعكار، لأسباب تتعلق بالبعد الجغرافي وصعوبة التأقلم».
مساعدات أقل من 2024
تعكس هذه المعطيات تحولاً نوعياً في طبيعة أزمة النزوح في لبنان، فالتحدي لم يعد مقتصراً على تأمين المأوى، بل بات يرتبط بشكل أساسي بتوفير التمويل المستدام لتغطية الاحتياجات المعيشية والخدمات الأساسية، ويزداد هذا التحدي وضوحاً عند مقارنته بتجارب سابقة، إذ تشير تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن لبنان «تلقى خلال حرب عام 2024 مساعدات مالية تجاوزت 700 مليون دولار، إضافة إلى أكثر من 100 طائرة مساعدات عينية من دول عربية عدة، بينها السعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر». ووفق التقديرات أيضاً، يبدو الدعم الدولي اليوم «أكثر حذراً وأقل اندفاعاً، في ظل تعقيدات إقليمية متزايدة، من بينها تعرض بعض الدول الداعمة لتوترات أمنية، فضلاً عن القيود اللوجيستية المرتبطة بإقفال المطارات وصعوبة إيصال المساعدات إلى الداخل اللبناني».
Just in
08 :38
الوكالة الوطنية: الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف فجرا أطراف باتوليه
08 :37
حزب الله: استهدفنا مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثّانية بصليةٍ صاروخيّة
08 :24
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 18 طائرة مسيّرة خلال الساعات الماضية
08 :21
الجيش الإسرائيلي: تواصل قوات الفرقة 91 خلال الأسابيع الأخيرة نشاطها في جنوب لبنان مع توسيع نطاق العمليات البرية المركّزة بهدف حماية سكان الشمال
08 :17
بالأرقام: كم سيصمد استقرار سعر الصرف خلال الحرب؟ (المدن) تتمة
08 :14
إسرائيل تخطط لإعادة إنتاج الشريط الحدودي في جنوب لبنان (الشرق الأوسط) تتمة
هوية المستهدف في عين سعادة.. هل أصبحت معروفة؟
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026
وتيرة العمل الأمني الذي أعقب حادث عين سعادة اتّسمت بدرجات عالية من الكثافة والتحسّب لكل الاحتمالات
أميركا تمنع استهداف معبر المصنع
إعلام إسرائيلي يكشف: محاولة عبور تتحوّل إلى كمين ناري.. هذا ما فعله "الحزب"
عون ودرغام التقيا مريام سكاف: دعم الدولة وتعزيز مبادرات الإنفتاح
النائبان عون ودرغام زارا ضاهر وقدما إليه "مقترح حماية لبنان": التمسك بمرجعية الدولة والجيش
العثور على جثة امرأة في مشاريع الهبة – الفوار في صيدا
شو الوضع؟ مصير الحرب بين شروط طهران وقرار ترامب... غارة "عين سعادة" دافع لالتزام أمن المدنيين وتطويق التحريض
تهديد إسرائيلي للقرى الجنوبيّة!
عن استهداف الشّقة في تلال عين سعادة... بيان للجيش اللّبنانيّ!
إستهداف عين سعادة... ماذا كشفت التحقيقات الأوّليّة للجيش؟
فاجعة في بلدة العبودية العكّاريّة!
بين الهدنة ووقف الحرب
خاص - تجار لبنانيون: الأزمة هي الأقسى والتضخم قد يُقارب الـ40 %!
حول تجميد الضربة الإسرائيلية على معبر المصنع... ماذا كشف شقير؟
بعد استشهاد بيار معوض وزوجته وسيدة أخرى... كيف علّق جعجع؟
كواليس - وزير لزملائه: "رح ضلوا هيك لا معلقين ولا مطلقين"!
سلام تلقى اتصالًا من نظيره الإسباني: التوغل الإسرائيلي في لبنان تحت ذرائع إنشاء منطقة عازلة أمر مرفوض
أثناء انتشال شهداء غارة الأمس... هذا ما حصل في صديقين
