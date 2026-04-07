وتيرة العمل الأمني الذي أعقب حادث عين سعادة اتّسمت بدرجات عالية من الكثافة والتحسّب لكل الاحتمالات
07 April 2026
17 secs ago
source: النهار
بعض ما جاء في مانشيت النهار:
إن حادث استهداف مبنى في تلال عين سعادة ليل عيد الفصح ومقتل المسؤول عن مركز يحشوش في "القوات اللبنانية" بيار معوض وزوجته ومواطنة ثالثة في منزل الأول، لم تقتصر تداعياته على إطلاق وتيرة السخط والغضب حيال استشهاد ضحايا لا ناقة لهم ولا جمل في صراع مخيف فرض على مناطقهم ومجتمعاتهم ووطنهم فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى رسم احتمالات قاتمة للوضع الأمني والاجتماعي في المناطق المضيفة للنازحين عموماً.
المخاوف من اهتزاز أمن النازحين والمضيفين سواء بسواء، بدا من أخطر ما تواجهه الدولة وأجهزتها من تحديات ملحة أولاً.
كما إن الواقع الحربي الآخذ في التصعيد يفاقم المخاوف الكبرى من انهيارات داخلية كارثية متى طالت الحرب وتحوّلت إلى حرب استنزاف مديدة كما تنذر الوقائع الميدانية التي لا تعكس اتجاهات واضحة لأي حسم ميداني وشيك، ولو وسط التفوّق العسكري الإسرائيلي.
وقد علمت "النهار" أن وتيرة العمل الأمني الذي أعقب حادث عين سعادة اتّسمت بدرجات عالية من الكثافة والتحسّب لكل الاحتمالات، وأن ثمة معطيات قد تفضي إلى كشف هوية الشخص الذي فرّ من مسرح الاستهداف الإسرائيلي للمبنى. كما علم أن ترتيبات بالغة التشدّد سيبدأ اعتمادها في المناطق المضيفة للنازحين بين كسروان والمتن وجبيل امتداداً إلى الشمال، إذ إن الحادث أحدث صدمة غير مسبوقة من الانفعالات وبذلت قوى سياسية أساسية جهوداً واسعة لمنع أي انفعالات مؤذية قد تخرج عن الإطار المقبول وتحدث هزّة لا تحمد عواقبها.
Just in
07 :00
إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
06 :50
واشنطن ترسل عسكريين متخصصين في إطلاق الصواريخ للشرق الأوسط (سكاي نيوز عربية)
06 :41
قتيلان مدنيان في سقوط مسيّرة آتية من ايران على منزلهما في كردستان العراق (وطنية)
06 :36
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب قد يؤجّل الهجوم على إيران إذا رأى بوادر للاتفاق
06 :30
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026 تتمة
06 :22
مصدر إيراني للميادين: سببان يدفعان ترامب للتفاوض هما مضيق باب المندب وعملية أصفهان (الميادين) تتمة
Other stories
أميركا تمنع استهداف معبر المصنع
إعلام إسرائيلي يكشف: محاولة عبور تتحوّل إلى كمين ناري.. هذا ما فعله "الحزب"
عون ودرغام التقيا مريام سكاف: دعم الدولة وتعزيز مبادرات الإنفتاح
النائبان عون ودرغام زارا ضاهر وقدما إليه "مقترح حماية لبنان": التمسك بمرجعية الدولة والجيش
العثور على جثة امرأة في مشاريع الهبة – الفوار في صيدا
شو الوضع؟ مصير الحرب بين شروط طهران وقرار ترامب... غارة "عين سعادة" دافع لالتزام أمن المدنيين وتطويق التحريض
تهديد إسرائيلي للقرى الجنوبيّة!
عن استهداف الشّقة في تلال عين سعادة... بيان للجيش اللّبنانيّ!
إستهداف عين سعادة... ماذا كشفت التحقيقات الأوّليّة للجيش؟
فاجعة في بلدة العبودية العكّاريّة!
بين الهدنة ووقف الحرب
خاص - تجار لبنانيون: الأزمة هي الأقسى والتضخم قد يُقارب الـ40 %!
حول تجميد الضربة الإسرائيلية على معبر المصنع... ماذا كشف شقير؟
بعد استشهاد بيار معوض وزوجته وسيدة أخرى... كيف علّق جعجع؟
كواليس - وزير لزملائه: "رح ضلوا هيك لا معلقين ولا مطلقين"!
سلام تلقى اتصالًا من نظيره الإسباني: التوغل الإسرائيلي في لبنان تحت ذرائع إنشاء منطقة عازلة أمر مرفوض
أثناء انتشال شهداء غارة الأمس... هذا ما حصل في صديقين
خاصّ - موجة غضب في بلدة جنوبية.. ما السبب؟
فشل عملية اغتيال في بيروت!
كواليس - إحراج وزير على الهواء!
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026
07 April 2026
مصدر إيراني للميادين: سببان يدفعان ترامب للتفاوض هما مضيق باب المندب وعملية أصفهان
07 April 2026
تلاشي آمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية مهلة ترامب لإيران
07 April 2026
أميركا تمنع استهداف معبر المصنع
07 April 2026
ترامب يهدد بسجن صحفي بسبب "خبر مسرب" بشأن إسقاط المقاتلة
07 April 2026
إعلام إسرائيلي يكشف: محاولة عبور تتحوّل إلى كمين ناري.. هذا ما فعله "الحزب"
07 April 2026
إسرائيل تتهم 4 من جنودها بالتجسس لصالح إيران
07 April 2026
الخارجية الروسية: شبح كارثة أشد تدميرا من تشيرنوبل تخيم على الخليج
07 April 2026
عون ودرغام التقيا مريام سكاف: دعم الدولة وتعزيز مبادرات الإنفتاح
06 April 2026
النائبان عون ودرغام زارا ضاهر وقدما إليه "مقترح حماية لبنان": التمسك بمرجعية الدولة والجيش
06 April 2026