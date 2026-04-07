أميركا تمنع استهداف معبر المصنع
07 April 2026
13 secs ago
source: الشرق الأوسط
الشرق الأوسط السعودية: تل أبيب: نظير مجلي:
أوقفت الإدارة الأميركية القصف الإسرائيلي لمعبر «المصنع» الحدودي بين سوريا ولبنان، ولجمت بذلك مخططاً هدف إلى جرّ سوريا للتدخل في الحرب على «حزب الله».
وبحسب مصادر سياسية في تل أبيب، توجهت واشنطن بهذا الطلب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد وقت قصير من إصدار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي تحذيراً منتصف ليلة السبت - الأحد، طلب فيه إخلاء المعبر من الجهتين تمهيداً لتدميره، بحجة أن «حزب الله» يستخدم المعبر والطريق السريع «إم 30» المجاور لأغراض عسكرية.
وكشفت المصادر في تل أبيب، أن واشنطن لجمت خطة إسرائيل لتوريط سوريا في لبنان؛ حيث إن إسرائيل «تلقّت طلباً من الولايات المتحدة بتعليق الهجوم على المعبر لأسباب (سياسية)، وترك الأمر لمسؤولي الأمن السوريين الذين يعملون نيابة عن الرئيس السوري أحمد الشرع»، بحسب «هيئة البث الإسرائيلية العامة».
Just in
07 :00
إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
06 :50
واشنطن ترسل عسكريين متخصصين في إطلاق الصواريخ للشرق الأوسط (سكاي نيوز عربية)
06 :41
قتيلان مدنيان في سقوط مسيّرة آتية من ايران على منزلهما في كردستان العراق (وطنية)
06 :36
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب قد يؤجّل الهجوم على إيران إذا رأى بوادر للاتفاق
06 :30
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026 تتمة
06 :22
مصدر إيراني للميادين: سببان يدفعان ترامب للتفاوض هما مضيق باب المندب وعملية أصفهان (الميادين) تتمة
Just in
07 :00
إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
-
06 :50
واشنطن ترسل عسكريين متخصصين في إطلاق الصواريخ للشرق الأوسط (سكاي نيوز عربية)
-
06 :41
قتيلان مدنيان في سقوط مسيّرة آتية من ايران على منزلهما في كردستان العراق (وطنية)
-
06 :36
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب قد يؤجّل الهجوم على إيران إذا رأى بوادر للاتفاق
-
06 :30
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026 تتمة
-
06 :22
مصدر إيراني للميادين: سببان يدفعان ترامب للتفاوض هما مضيق باب المندب وعملية أصفهان (الميادين) تتمة
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026
07 April 2026
مصدر إيراني للميادين: سببان يدفعان ترامب للتفاوض هما مضيق باب المندب وعملية أصفهان
07 April 2026
تلاشي آمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية مهلة ترامب لإيران
07 April 2026
وتيرة العمل الأمني الذي أعقب حادث عين سعادة اتّسمت بدرجات عالية من الكثافة والتحسّب لكل الاحتمالات
07 April 2026
ترامب يهدد بسجن صحفي بسبب "خبر مسرب" بشأن إسقاط المقاتلة
07 April 2026
إعلام إسرائيلي يكشف: محاولة عبور تتحوّل إلى كمين ناري.. هذا ما فعله "الحزب"
07 April 2026
إسرائيل تتهم 4 من جنودها بالتجسس لصالح إيران
07 April 2026
الخارجية الروسية: شبح كارثة أشد تدميرا من تشيرنوبل تخيم على الخليج
07 April 2026
عون ودرغام التقيا مريام سكاف: دعم الدولة وتعزيز مبادرات الإنفتاح
06 April 2026
النائبان عون ودرغام زارا ضاهر وقدما إليه "مقترح حماية لبنان": التمسك بمرجعية الدولة والجيش
06 April 2026