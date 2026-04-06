التقى النائبان عون سليم عون وأسعد درغام رئيسة الكتلة الشعبية السيدة مريام سكاف في زحلة وقدما إليها "مقترح حماية لبنان". وكان اتفاق على أهمية دعم الجيش والدولة والشرعية في ظل التداعيات الخطيرة للحرب، كما أكد المجتمعون تعزيز مبادرات التلاقي والإنفتاح وكل ما من شأنه دعم الوحدة الوطنية.