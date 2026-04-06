زارَ وفد من التيار الوطني الحر ضم النائبين سليم عون وأسعد درغام النائب ميشال ضاهر في دارته في الفرزل، وقدّما له "مقترح حماية لبنان". وكان تأكيد لأهمية الحوار والتضامن الوطني، ونبذ الإنقسامات والصراعات، وكذلك التمسك بمرجعية الدولة والشرعية والجيش اللبناني.

وأكد المجتمعون موقفهم بحصرية السلاح في يد الدولة، وأن يكون الجميع تحت سقف القانون، كما شدد النائب ضاهر على أهمية لغة الحوار والعقل والوحدة الوطنية