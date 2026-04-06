عثر أهال في مشاريع الهبة - الفوار في صيدا على جثة امرأة خلال رفعهم الردم بعد ٢٣ يوما على العدوان الإسرائيلي على مبنى في المنطقة والذي خلف عددا من الشهداء والجرحى، وطالب الاهالي البلدية والدفاع المدني والجهات المعنية بالقيام بواجباتهم لجهة رفع الردم واجراء مسح شامل، بحيث تبين اليوم وجود جثة جديدة تحت الركام.