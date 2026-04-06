شو الوضع؟ مصير الحرب بين شروط طهران وقرار ترامب... غارة "عين سعادة" دافع لالتزام أمن المدنيين وتطويق التحريض
-
06 April 2026
-
06 April 2026
-
-
source: tayyar.org
-
يحبس العالم أنفاسه في انتظار قرار دونالد ترامب الذي هدّد إيران بالويل والثبور. وما زاد من حبس الأنفاس، أن إيران تمسكت بشروطها ومطالبها بمسار شامل لوقف الحرب، سعياً لزيادة الضغط على الرئيس الأميركي وتعزيز أوراقها. هذه الصورة تضع المنطقة في مسارٍ بالغ الخطورة إزاء السيناريوهات الكارثية، التي ستبقى مُصْلتة على رؤوس مجتمعات المنطقة. فالحرب إن توقفت، ستنجلي عن كوارث اقتصادية ومالية يدفعُ الجميع ثمنها، وبدأت ملامحها منذ الآن.
أما لبنان، فهو كالوعاء المثقوب. إن توقفت الحرب الأميركية – الإيرانية، فإنَّ ذلك لن يلزم إسرائيل في حربها اللبنانية. وإذا ركّز اللبنانيون أو شريحة منهم على مواجهة الإحتلال، فتحت لهم الغارات الإسرائيلية، واللامسؤولية من جانب آخر، ثُقباً جديداً في ما يُعرف ب"السلم الأهلي"، في ظل الخوف المشروع من جهة، والتحريض من جهة ثانية.
فقد وضعت غارة عين سعادة التي أدت إلى ثلاثة شهداء ومن بينهم مسؤول القوات اللبنانية في بلدة يحشوش، الأمن الإجتماعي على مزيد من النيران. مدنيون يحق لهم الخوف من وجود مسؤولين عسكريين وسط المستأجرين النازحين، خاصة بعد الغارات التي طالت الحازمية والجناح وغيرها. فالمدنيون الأبرياء يجب ألا يدفعوا ثمن أي لا مسؤولية يمكن أن يسلكها البعض. في المقابل، هناك مسؤولية كبيرة في عدم التعميم على جميع النازحين، وانزلاق المضيفين والمستأجرين النازحين إلى توترات يدفع الجميع ثمنها. فالتوترات والضبابية التي رافقت الغارة وهوية المستأجرين مقابل الشقة المستهدفة، سرعان ما أوضحها الجيش الإثنين بالتأكيد ألا وجود لمستأجرين جدد، لافتاً إلى استكمال التحقيق حول هوية صاحب الدراجة النارية التي اختفت فور الغارة. هذا وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قائداً في فيلق القدس في شرق بيروت.
هذا السيناريو المظلم للتوتر الداخلي، ربما دفع إلى خطاب هادئ لدى أكثر من طرف ونائب، وإلى موقفٍ مسؤول كما عبّر عنه التيار الوطني الحر في بيانه الذي وإذ ذكّر بجرائم إسرائيل المستمرة، دعا مسؤولي "حزب الله" إلى عدم الإقامة بين المضيفين، حفاظاً على حياة الناس والسلم الأهلي.
على خط ميدانيٍ آخر، بقي معبر المصنع محور الإهتمام في ظل تواتر المعلومات عن اتصالات لتحييده عن التهديدات الإسرائيلية. وقد تفقده مدير الأمن العام اللواء حسن شقير الذي أكد أن "الأولوية المطلقة هي الحفاظ على أرواح العناصر والتجهيزات داخل معبر المصنع الحدودي"، مشدداً على أن "المعبر شرعي ولا يمكن أن يُستخدم لتهريب السلاح".
-
Just in
-
20 :19
غارة تستهدف بلدة ميدون
-
20 :16
العثور على جثة امرأة في مشاريع الهبة – الفوار في صيدا تتمة
-
20 :15
ترامب: يمكن القضاء على إيران في ليلة واحدة وربما المقبلة
-
20 :11
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو حث ترامب على عدم الذهاب إلى وقف إطلاق النار في الوقت الحالي وأعرب عن قلقه بشأن مخاطر هذه الخطوة
-
20 :05
وزارة الصحة: شهيد بغارة مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في الحمادية بمنطقة صور
-
19 :55
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جويا وأخرى استهدفت بلدة حاريص
-
-
Other stories
-
-
-
تهديد إسرائيلي للقرى الجنوبيّة!
-
عن استهداف الشّقة في تلال عين سعادة... بيان للجيش اللّبنانيّ!
-
إستهداف عين سعادة... ماذا كشفت التحقيقات الأوّليّة للجيش؟
-
فاجعة في بلدة العبودية العكّاريّة!
-
بين الهدنة ووقف الحرب
-
EXCLUSIVE
خاص - تجار لبنانيون: الأزمة هي الأقسى والتضخم قد يُقارب الـ40 %!
-
حول تجميد الضربة الإسرائيلية على معبر المصنع... ماذا كشف شقير؟
-
بعد استشهاد بيار معوض وزوجته وسيدة أخرى... كيف علّق جعجع؟
-
EXCLUSIVE
كواليس - وزير لزملائه: "رح ضلوا هيك لا معلقين ولا مطلقين"!
-
سلام تلقى اتصالًا من نظيره الإسباني: التوغل الإسرائيلي في لبنان تحت ذرائع إنشاء منطقة عازلة أمر مرفوض
-
أثناء انتشال شهداء غارة الأمس... هذا ما حصل في صديقين
-
EXCLUSIVE
خاصّ - موجة غضب في بلدة جنوبية.. ما السبب؟
-
فشل عملية اغتيال في بيروت!
-
EXCLUSIVE
كواليس - إحراج وزير على الهواء!
-
EXCLUSIVE
بالفيديو: بشرى الخليل لـ"شو الوضع": هكذا تربح القوى الصغرى على قوة عظمى...
-
ليلة عنيفة على قرى قضاء النبطية...
-
أمطار ورياح ناشطة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
-
هزّة أرضيّة تضرب لبنان.... هذه قوّتها!
-
من جديد.. "إنذار عاجل" إلى سكّان الضاحية الجنوبية!
-
غارة إسرائيلية قرب مستشفى
-
-
Just in
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
