حبيب البستاني -



تشهد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والتي دخلت أسبوعها السادس حماوة لافتة على كل الجبهات، ومحاولات مستميتة لإخضاع إيران ودفعها نحو الاستسلام، إلا أن حساب الحقل لم ينطبق مع حساب البيدر، حتى أن نظام آيات الله لم يزل متماسكاً وفاعلاً وذلك بالرغم من كل المزاعم الإسرائيلية. فإسرائيل التي أعلنت أكثر من مرة أن الأجواء الإيرانية باتت مستباحة وأن الطائرات الأميركية والإسرائيلية تسيطر وبشكل كامل عليها، إلا ن الجيش الإسرائيلي وقوات البنتاغون فوجئت بإسقاط إيران لطائرة F15 أميركية مع إصابة أخرى من طراز F35 وهي الطائرات الأحدث في الترسانة الأميركية. وقد شكلت هذه الحادثة الخطيرة تطوراً نوعياً في مجريات المعارك إذ برهنت أن طهران ما زلت تمتلك منظومات دفاع جوي متطورة، ناهيك عن الصواريخ الباليستية والفرط صوتية التي لم تزل تستهدف إسرائيل والقواعد الأميركية.

إنقاذ الطيار الأميركي تنقذ ماء وجه ترامب

أما الحدث البارز الآخر فكان سقوط طيار ال F15 في المناطق الجبلية الإيرانية والتي استطاع الجيش الأميركي من إنقاذه في عملية معقدة اعتبرها الأميركيون نصراً حربياً لم تعرف الحروب مثيلاً له، وهو أهل لكي يدخل في سيناريوهات الأفلام الهوليودية. ولكن وبغض النظر عن ادعاءات إيران بأن عملية الإنقاذ شكلت تمويهاً لعملية أكبر تتمثل بسرقة اليورانيوم المخزن والذي أفشلها الجيش الإيراني، فإن هذه العملية قد كبدت الجيش الأميركي خسائر تقدر بأكثر من 300 مليون دولار، إذ إن الإيرانيين تمكنوا من إسقاط طائرتي شحن جبارتين من طراز C130.

حرب مكلفة بلا أفق

كان لإقالة قائد أركان الجيوش الأميركية Randy George وتصريح قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية، القائل أن الحرب لن تُربح عسكرياً وانه لا بد من اللجؤ إلى المفاوضات، دلالة واضحة على عمق التباين في وجهات النظر بين العسكر والسياسيين الذين يريدون الاستمرار في الحرب بغض النظر عن الخسائر. فالرئيس ترامب طلب 200 مليار دولار اي أنه يتوجب على كل أميركي أن يدفع 600 دولار لحرب تخطت كلفتها اليومية المليار دولار.

دولة واحدة تتحكم ب عشرين بالمئة من طاقة العالم

تبدو إيران متحكمة بأكثر من من خمس الطاقة العالمية مع سيطرتها على مضيق هرمز وإجبارها كل السفن العابرة برفع علم البلدان الصديقة كشرط للمرور، فهل يتحمل الأميركيون وزر استمرار حرب لن يخوضها أحد معهم، تتارجح الأمور بين هدنة تقترحها أميركا وسلام تريده إيران سبيلاً لنجاح المفاوضات.



كاتب سياسي*