يُردد عدد من المقاولين والتجار الكبار أن الأزمة الحالية هي الأقسى منذ عقود، لجهة حجم الخسائر التي طالت مصالحهم وأعمالهم التجارية في الجنوب والضاحية الجنوبية وبيروت وتدمير بنى تحتية الى جانب تعقيدات تواجه عملية التصدير والاستيراد بسبب إقفال مضيق هرمز وارتفاع رسوم الشحن والجمارك حوالي 20 % بسبب إقفال المضائق والحرب الدائرة في لبنان والمنطقة، وتوقعوا ارتفاع نسبة التضخم لاسيما أسعار المحروقات والسلع والأساسية والمواد الغذائية الى 30 و40 في المئة إذا ما طال أمد الحرب وأقفِل معبر المصنع ومضيق باب المندب.