قال المدير العام للأمن العام حسن شقير للـLBCI إنّ "ضمانة دولية لتجميد الضربة الإسرائيلية على معبر المصنع قد تصل خلال الساعات المقبلة نتيجة جهود دبلوماسية تقودها مصر عبر اتصالات مع أميركا وإسرائيل وسوريا تبذل مساعٍ دبلوماسية لتحييد المعبر وإعادة فتحه."