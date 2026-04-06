قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إنّ حقيقة الحادث الذي وقع ليل أمس في عين سعادة أصبحت واضحة، موضحًا أنّ الإسرائيليين كانوا يستهدفون أحد عناصر فيلق القدس، وأنّ الضربة التي طالت مبنى قديمًا أدّت إلى انهيار سقفه على منزل بيار معوض، ما أسفر عن سقوطه وزوجته وسيدة كانت تزورهما وإصابة عدد من الموجودين.



وأثنى جعجع على مزايا معوض، معتبرًا أنّه من الرفاق الذين يُعتزّ بهم لما تميّز به من التزام وانضباط، مقدّمًا التعازي لعائلته ولزوجته فلافيا والضحية الثالثة وأهالي المنطقة، معربًا عن أمله بأن تكون هذه الفاجعة الأخيرة.



واعتبر أنّ ما يُعرف بالدولة العميقة فضّل ترك بعض اللبنانيين يواجهون المخاطر بدل التعامل معها منذ البداية، مؤكدًا أنّ الدولة قادرة على فرض القوانين عندما تقرر ذلك، وبالتالي لا يجوز ترك المواطنين الذين يثقون بها عرضة للخطر داخل منازلهم.



وتساءل عمّن يتحمّل مسؤولية مقتل مواطن لم يرتكب أي مخالفة وقُتل نتيجة أعمال عسكرية، مشددًا على أنّ حماية المواطنين تقع على عاتق الدولة، وأنّ البلديات تقوم بواجبها فيما المطلوب من الأجهزة الأمنية امتلاك لوائح واضحة واتخاذ إجراءات فعّالة لمنع المخاطر.