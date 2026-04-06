بعد استشهاد بيار معوض وزوجته وسيدة أخرى... كيف علّق جعجع؟
06 April 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إنّ حقيقة الحادث الذي وقع ليل أمس في عين سعادة أصبحت واضحة، موضحًا أنّ الإسرائيليين كانوا يستهدفون أحد عناصر فيلق القدس، وأنّ الضربة التي طالت مبنى قديمًا أدّت إلى انهيار سقفه على منزل بيار معوض، ما أسفر عن سقوطه وزوجته وسيدة كانت تزورهما وإصابة عدد من الموجودين.
وأثنى جعجع على مزايا معوض، معتبرًا أنّه من الرفاق الذين يُعتزّ بهم لما تميّز به من التزام وانضباط، مقدّمًا التعازي لعائلته ولزوجته فلافيا والضحية الثالثة وأهالي المنطقة، معربًا عن أمله بأن تكون هذه الفاجعة الأخيرة.
واعتبر أنّ ما يُعرف بالدولة العميقة فضّل ترك بعض اللبنانيين يواجهون المخاطر بدل التعامل معها منذ البداية، مؤكدًا أنّ الدولة قادرة على فرض القوانين عندما تقرر ذلك، وبالتالي لا يجوز ترك المواطنين الذين يثقون بها عرضة للخطر داخل منازلهم.
وتساءل عمّن يتحمّل مسؤولية مقتل مواطن لم يرتكب أي مخالفة وقُتل نتيجة أعمال عسكرية، مشددًا على أنّ حماية المواطنين تقع على عاتق الدولة، وأنّ البلديات تقوم بواجبها فيما المطلوب من الأجهزة الأمنية امتلاك لوائح واضحة واتخاذ إجراءات فعّالة لمنع المخاطر.
17 :04
حزب اللّه: استهداف تجمع لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بصليةٍ صاروخية
17 :03
وزارة الاستخبارات الإيرانية: اعتقال 17 عميلا لإسرائيل والولايات المتحدة أرسلوا إحداثيات مواقع حساسة للأعداء
16 :55
"جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي: لا توجد توقعات بوقف إطلاق النار مع إيران في الأيام المقبلة
16 :53
بين الهدنة ووقف الحرب تتمة
16 :52
خاص - تجار لبنانيون: الأزمة هي الأقسى والتضخم قد يُقارب الـ40 %! تتمة
16 :43
البيت الأبيض: ترامب لم يصادق على اقتراح الوسطاء وقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يومًا
Just in
17 :04
حزب اللّه: استهداف تجمع لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بصليةٍ صاروخية
-
17 :03
وزارة الاستخبارات الإيرانية: اعتقال 17 عميلا لإسرائيل والولايات المتحدة أرسلوا إحداثيات مواقع حساسة للأعداء
-
16 :55
"جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي: لا توجد توقعات بوقف إطلاق النار مع إيران في الأيام المقبلة
-
16 :53
بين الهدنة ووقف الحرب تتمة
-
16 :52
خاص - تجار لبنانيون: الأزمة هي الأقسى والتضخم قد يُقارب الـ40 %! تتمة
-
16 :43
البيت الأبيض: ترامب لم يصادق على اقتراح الوسطاء وقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يومًا
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
